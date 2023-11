Rapotínský kostel má opět vitráže, podobu tvůrci luštili z rozmazaných fotek

Nová vitrážová okna byla zhotovena podle původních dochovaných historických fotografií.

„Byla to mravenčí práce, protože z dochovaných černobílých fotografií nebyl přímo patrný detail zdobení vitráže, okna byla na snímcích nezaostřená. Navíc byly fotografie ještě černobílé,“ nastínila Markéta Bruštíková, spolumajitelka zábřežské firmy Vitráže Bruštík, která vitráže navrhla.

„Snažili jsme se co nejvěrohodněji dodržet linie a barvy zkombinovat tak, aby zapadly mezi ostatní vitráže v interiéru kostela,“ dodala.

Obě hlavní vitrážová okna kostela se skládají ze sedmi dílů. Po obvodu jsou zdobena bohatou barevnou bordurou, každé okno má uprostřed vitráže umístěn znak obce.

Vytváří atmosféru, ale mají i praktický význam

„Je to poměrně časté, že při obnově vitráží, z nichž se nic nezachovalo, nejsou patřičné podklady, takže je to svým způsobem i badatelská práce. Je to i hra s barvami, jak je zakomponovat, protože musí korespondovat s barevností kostela i s jeho atmosférou,“ popsal spolumajitel firmy Pavel Bruštík.

Rapotínský farář Slawomir Sulowski nové vitráže chválí. „Pomáhají vytvářet atmosféru a taky rozptylují světlo, aby nedopadalo přímo na varhany, takže mají i praktický význam,“ řekl.

Podobu vitráží museli schválit památkáři, protože kostel je nemovitou kulturní památkou. Ceněná novogotická stavba z roku 1874 stojí na místě původního kostela z 16. století.

Zajímavostí svatostánku jsou jedinečné varhany vyrobené světoznámou krnovskou varhanářskou firmou Rieger Orgelbau pro světovou výstavu ve Vídni v roce 1873. O rok později byl nástroj, který během světové výstavy obdivovali návštěvníci a odborníci z celého světa, instalován do tehdy nového rapotínského kostela.