Lepší průměr, známkuje olomouckou radnici po čtyřech letech MF DNES

Vysvědčení zahrnuje důležité oblasti, které se výrazně dotýkají života v krajské metropoli. Známky jsou jako ve škole od jedničky po pětku.

MF DNES hodnotila, jak se vedení města popasovalo s investicemi, dopravou, životním prostředím, jak postoupilo v digitalizaci nebo v oblasti bydlení a jak zvládlo mimořádné situace - epidemii covidu či dopady války na Ukrajině.

Investice 2

Město do svého majetku poslalo tři miliardy korun, což může být vidět například na nových nízkopodlažních autobusech a další oboustranné tramvaji, která bude obsluhovat protaženou trať na Nové Sady. Poslední zastávka s točnou u Slavonína ale bude zatím chybět.

Město také bylo k ruce Povodí Moravy, které pokračovalo ve stavbě protipovodňové ochrany, tentokrát v centru.

Nepodařila se větší oprava nebo zásadní rekonstrukce zimního stadionu, opozice by chtěla více peněz do trubek, cest nebo tramvajových kolejí. Na to ale radnice nemá peníze.

Doprava 3

Na stavbu chybějících obchvatů nemá město přímý vliv, radnice tedy alespoň přislíbila financovat most přes východní tangentu. Nepodařilo se přesvědčit stát, aby souhlasil s vytlačením nákladních aut z Velkomoravské a Brněnské.

Řidiče může těšit sto milionů vynaložených na zelené vlny ve Foerstrově a Hraniční ulici. Různě po městě také vznikly desítky parkovacích stání, někde i díky jednosměrkám a zónám 30.

Parkovací domy ani velká záchytná parkoviště napojené na MHD však nepřibyly. Koalice nenašla ani cestu, jak rezidentům usnadnit parkování.

Vznikly cyklostezky podél Chválkovické či do Kožušan, na bezpečnou jízdu do Chomoutova, Topolan, Droždína nebo Holice se nicméně pořád čeká.

Trasa přes Holický les končící v poli u silnice mimo obec ukazuje na nepropojenost sítě pro kola. Problém se špatně odstavenými sdílenými bicykly a koloběžkami zkouší radnice řešit vyznačenými zónami.

Životní prostředí 2

Město vysadilo stovky stromů. K dispozici je dokument o hospodaření se srážkovými vodami Cesta k modrozelené infrastruktuře, kritické hlasy přesto podotýkají, že by se jím měli úředníci více řídit.

Z větších připravovaných parků na Dlouhé nebo na Švýcarském nábřeží jsou dosud jen studie. Reálně vypadá architektonická soutěž chystaná k další etapě protipovodňové ochrany na Lazcích, která má řeku více zapojit do života města.

Na jižním okraji Olomouce za čistírnou odpadních vod taková možnost naopak úplně chybí. U návštěvníků městského lesa v rezervaci Království u Grygova vyvolalo ohlas kácení podél železnice, lesníci ovšem vysvětlovali, že činnost měli povolenou, navíc ji vyžadoval Drážní úřad.

O možnosti slíbené minulým primátorem nabídnout novou lokalitu zahrádkářům, kteří museli opustit kvůli úpravám koryta kolonii u řeky Moravy, město zatím

Na jaře se má rozjet provoz v čističce, kde sušit kaly k energetickému Počítá se s nimi v teplárně, čemuž zastupitelé územní plán.

Digitalizace 3

Po čtyřech letech si radnice nechala vylepšit mobilní aplikaci Moje Olomouc, která má být městskou aplikací číslo 1. Změna ale zásadní posun nepřinesla a služba je dál hlavně jen rozcestníkem.

K tomu totiž existuje sedm dalších různých aplikací, počet uživatelů je ale u většiny z nich pouze v desítkách či stovkách.

Podobné je to s některými specializovanými weby, stránky Sportuj v Olomouci jsou určené pro prezentaci klubů a většina školních sportovišť spadajících pod město na nich tedy chybí.

Ani v katalogu otevřených dat se běžný návštěvník příliš nedozví. V tom je velký rozdíl například od interaktivního webu Brna, který je kvalitativně mnohem výš.

Usnadnit lidem jednání s úřady má Portál Olomoučana, přesto jsou tu ještě nedostatky - nelze třeba jednoduše zaplatit poplatek za odpad za domácnost nebo zjistit svůj víceletý dluh.

Velkým přínosem je dokončení několikaleté proměny městského rozhlasu na bezdrátový. Modernizovaný systém má zároveň sledovat hladinu Mlýnského potoka a Bystřice a srážkoměru v Neředíně, jehož účelem je chránit Řepčín před následky přívalových dešťů.

Bydlení 4

Radnice si sice v hodnocení svého programového prohlášení odškrtla, že zvládla vybudovat minimálně dvacet bytů v režimu dostupného bydlení. Ty ale zatím nestojí. Jde dosud jen o plány.

Koalice se dlouho potýkala s právně složitou kauzou převodu družstevních bytů nájemníkům, kteří je měli po dvaceti letech splácení slíbené, jenže se tak kvůli pochybnosti o platnosti původních smluv nestalo a město se poté komplikovaně vypořádávalo s nápravou.

Nakonec se podařilo převody nemovitostí zahájit ještě před volbami, obyvatelé přibližně 350 bytů však nebudou na nejisté období a vyměřené doplatky vzpomínat v dobrém.

Mimořádné situace 2

Se dvěma roky covidových omezení se Olomouc popasovala dobře. Za cenu milionových ztrát odpustila podnikatelům nájem v městských nemovitostech a poplatek za zábor veřejného prostranství pro restaurační předzahrádky.

Po vpádu Ruska na Ukrajinu začal olomoucký úřad spolupracovat s hejtmanstvím, uspořádal sbírku, vypravil humanitární pomoc a zprovoznil evakuační centrum.

Nejhůře se Olomouc vypořádávala s následky hackerského útoku z dubna loňského roku. Některé služby zůstaly mimo provoz týdny, ty méně důležité měsíce. Několikamilionová investice do zabezpečení a další školení zaměstnanců by měla dalšímu ochromení zabránit.