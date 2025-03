Racek z Polska si oblíbil Přerov, zimuje zde už potřinácté. Jeho stáří je záhadou

Racek, který v Přerově zimuje již po třinácté a stal se rekordmanem, byl ovšem okroužkován už jako dospělý pták. „Proto ornitologové netuší, jak je starý a ani odkud pochází,“ poznamenal místopředseda Moravského ornitologického spolku v Přerově Jiří Šafránek.

Ornitologové ptáky kroužkují, aby se dozvěděli kudy a kam odlétají. „Odkud pocházejí a kde zimují. Většina ornitologických kroužků zůstane navždy ztracena, ale občas se některý najde nebo ho někdo odečte a potom vznikne příběh o putování konkrétního jedince, jako je například racek bělohlavý s kroužkem PKHU,“ přiblížil ornitolog.

Racek bělohlavý je jedním z velkých druhů, které žijí převážně na mořském pobřeží severní Evropy. V posledních letech se ale stále častěji objevuje i u nás u větších vodních ploch a na některých lokalitách i hnízdí. Živí se mrtvými rybami po výlovech rybníků, hraboši na polích, ale i zbytky potravin na skládkách,“ popsal Šafránek.

Zaletěl si i do Čech

Většina racků bělohlavých se kroužkuje na hnízdištích jako mláďata a díky tomu se ví, odkud pocházejí.

Racek bělohlavý Má dlouhý a zpravidla slabší zobák bez nápadného zalomení na špičce spodní čelisti, proporcionálně delší nohy s obvykle nápadně dlouhým bércem. Často působí až nápadně štíhlým a protáhlým dojmem. Dospělí ptáci v zimním šatu mají většinou hlavu a krk čistě bílé (jen velmi vzácně s náznaky slabého šedého proužkování). V letu je možné za příznivých podmínek detailně pozorovat kresbu ručních letek.

„Racek PKHU byl ale okroužkován jako dospělý pták. Což je velká škoda. Víme ale, že většina okroužkovaných racků bělohlavých, kteří se objevili v Přerově, pocházeli z hnízdišť v jižní části Polska nedaleko od našich hranic,“ přiblížil jeho příběh.

„Racek PKHU byl okroužkován 2. května 2012 u města Pačkov (Paczków), které leží 120 kilometrů na sever od Přerova. V Přerově byl poprvé pozorován 12. prosince 2012 a od tohoto dne se zde objevuje každou zimu,“ poznamenal ornitolog.

„Přilétá koncem října. Máme i záznam: 25. 10. 2014, 21. 10. 2020, 28. 10. 2021 a 19. 10. 2022. Zdržuje se tady až do poloviny února,“ přiblížil Šafránek s tím, že mají záznamy i o odletech, a to: 23. 2. 2018, 7. 2. 2019, 15. 2. 2021 a 17. 2. 2025. „Během třinácti let byl v Přerově pozorován 53krát,“ doplnil.

„Přerov se stal jeho pravidelným zimovištěm, ale občas se objevil i na jiných lokalitách v České republice, jako je například: Slezská Harta (7. 6. 2014), Tovačov (11. 11. 2015, 26. 8. 2021, 28. 10. 2021 a 6. 10. 2022), Skály, Jihočeský kraj (30. 6. 2021) a Šumvald (7. 11. 2021),“ vysvětlil Šafránek.

Na Přerovsku se každoročně vyskytují desítky i stovky racků bělohlavých. „Díky odečítacím kroužkům se zjistilo, že nepocházejí pouze z Polska, ale i ze Slovenska, Německa, Běloruska, Litvy, Ukrajiny, Ruska, Maďarska a Rumunska. Stále častěji se zde objevují i ptáci kteří pocházejí z hnízdišť v jižních Čechách a na jižní Moravě. Je pouze otázkou času, kdy zahnízdí i na střední Moravě,“ naznačil ornitolog Jiří Šafránek.