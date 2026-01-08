Tvarůžkáři plánují nový provoz už delší dobu, teprve nyní však dostává konkrétní obrysy.
„Zóna vzniká ve spolupráci města se soukromými investory. Tato lokalita poslouží především pro vybudování nové výrobny Olomouckých tvarůžků, ale také pro další podnikatelské aktivity, které posílí zaměstnanost i ekonomickou stabilitu regionu,“ podotkla starostka Šárka Havelková Seifertová (nez.).
Na průmyslové oblasti se podílí loštická společnost A. W., vyrábějící právě oblíbenou „zapáchající pochoutku“, a rovněž místní významná strojírenská firma ZLKL Loštice. Tvarůžkáři se zatím k chystané investici nechtějí vyjadřovat. „Předpokládáme, že bližší informace poskytneme v březnu,“ sdělil mluvčí společnosti A. W. Jaromír Krišica.
Co bude s budovami v centru, není jasné
Vedení podniku tak zatím ani neupřesnilo, jaké plány má s prostory v centru města, které se po přestěhování výroby do průmyslové zóny vyprázdní. Nabízelo by se například využití pro muzejní účely, ale společnost A. W. už oceňovanou muzejní expozici výroby tvarůžků vybudovala před lety v části historických prostor v centru.
„Předpokládám, že o jejich využití budeme se společností A.W. jednat,“ poznamenala loštická starostka.
Své angažmá v přípravě průmyslové zóny potvrdila firma ZLKL. „Naše role je důležitá z pohledu dopravního napojení zóny. Financujeme sjezd z Olomoucké ulice, abychom zajistili přístup na dálnici,“ popsal Ladislav Brázdil z vedení podniku, který se specializuje na výrobu nejrůznějších kovových komponentů.
„Sjezd využijí jak subjekty v průmyslové oblasti, tak naše firma, jež má nedaleko výrobní areál a další rozvojové plochy. Tím dojde k odlehčení dopravy ve městě, bude to důležitá dopravní tepna,“ shrnul Brázdil.
Zóna už má povolení na infrastrukturu
A v jaké fázi se projekt nachází? „Aktuálně se připravuje realizace technické a dopravní infrastruktury, která je nezbytná pro provoz budoucích výrobních areálů. Je potřeba vybudovat zejména přístupové cesty, chodníky, veřejné osvětlení, autobusové zastávky a další sítě, jež se zároveň stanou součástí veřejné infrastruktury města,“ informovala Havelková Seifertová.
„Nové závody by měly vytvářet desítky pracovních míst, což významně přispěje k rozvoji Loštic i celého regionu. K výstavbě základní infrastruktury už bylo vydáno stavební povolení,“ dodala starostka.
Podle ní jde o strategický projekt zásadního významu pro Loštice i široké okolí. „Realizace této průmyslové zóny představuje důležitý krok k podpoře podnikání, zvýšení zaměstnanosti, rozvoji služeb v celém regionu. Jedná se proto o investici, jejíž dopady přesahují daleko hranice našeho města,“ shrnula Havelková Seifertová.
V rámci nové zóny vyroste vedle moderního závodu na výrobu tvarůžků obchod Penny Market, firemní prodejna A. W. gastro provoz, ale v nabídce budou i další služby.
Olomoucké tvarůžky se v Lošticích vyrábějí už od roku 1876. Společnost A. W. začala přemýšlet o novém závodě po roce 2000, protože prostory v centru se ocitly na hraně kapacitních možností. Firma má rovněž stále větší starosti s udržením náročných hygienických standardů v historických budovách.