Další etapa protipovodňové ochrany přinese jihu Olomouce nové ostrovy

Řeka Morava protékající zastavěným územím Olomouce dostane na jižní straně města příležitost rozlít se při zvýšených stavech do krajiny. Umožní jí to nově zahájená další etapa protipovodňových opatření, jež také ochrání městské části Nový Svět a Nemilany. Vzniknou též nové cesty, ostrovy a po zhruba sto letech se voda z řeky vrátí do slepého ramene.