Bude tu smetiště, vadí části Prostějovanů plán zdvojnásobit provoz vrakoviště

Vrakoviště má výhodnou polohu hned za hlavním nádražím. Pozemky patří firmě TSR Czech Republic, která zamýšlí zvednout zpracovatelskou kapacitu zařízení ze současných 30 tisíc tun ročně na 60 tisíc tun. I nadále se tu budou likvidovat také staré vagony, u těch má být kapacita devět tisíc tun.
S ohledem na ohlášený šestnáctihodinový provoz areálu po většinu týdne se plánovaných 60 tisíc tun zdá místním lidem už příliš. Na sociálních sítích padají komentáře jako „nechceme mít z města smetiště“ nebo „jeden velký hnus generující hluk a prach“.
Podle firmy nic takového nehrozí. „Veškeré změny budou realizovány v hranicích stávajícího areálu provozovny. U technologie zpracování odpadů je předpokládáno splnění kritérií nejlepších dostupných technik. Při dodržování provozní a technologické kázně v průběhu modernizace a vlastního provozu posuzovaného záměru nedojde k žádnému výraznému ovlivnění obyvatel,“ stojí v oznámení chystané modernizace.
Krajský úřad nyní zahájí takzvané zjišťovací řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
„Město Prostějov vnímá, že záměr společnosti může u části veřejnosti vyvolávat obavy, zejména z hlediska hluku, prašnosti a celkové zátěže území. Právě proto považujeme za důležité, aby byl posouzen v odpovídajícím rozsahu a aby byla případná ochranná a kompenzační opatření jasně nastavená a kontrolovatelná,“ řekl náměstek primátora Jiří Rozehnal (ANO).
Kritici mluví o možném porušení územního plánu
Například opoziční hnutí Na rovinu! by bylo raději, kdyby firma provoz nezvětšovala. „Je otázkou, zda záměr vyhovuje platnému územnímu plánu, podle něhož by měla být lokalita použita především pro nerušivou výrobu a služby, sklady a čisté inovační technologie a technologická centra,“ argumentuje v prohlášení na svém facebookovém profilu.
„Teď probíhá EIA (zkratka pro proces vyhodnocení vlivů na životní prostředí – pozn. red.), soulad s územním plánem bude závazně prověřován až následně v navazujících řízeních. Pokud by záměr neprošel už přes EIA nebo by byly stanoveny podmínky, které není možné splnit, nelze v procesu povolení pokračovat,“ podotkl k tomu Jiří Pospíšil, náměstek primátora Prostějova.
Námitky opozice, že město k projektu mlčí, odmítl. Odkazuje na to, že řízení vede krajský úřad, jenž informace sděluje na své úřední desce a v informačním systému EIA.
„Magistrát záměr obdržel jako účastník procesu a připravil své vyjádření v zákonné lhůtě, v tomto případě do 21. ledna. Současně platí, že investorem a žadatelem v řízeních je vždy oznamovatel, tedy firma, nikoli město,“ sdělil náměstek.
Zmíněný termín platil i pro případné námitky obyvatel. „Představte si, že součástí vašeho každodenního života je neustálý rachot překladačů, pípání a hluk. A to i ve chvílích, kdy si chcete odpočinout či spát u otevřeného okna,“ varovala opoziční zastupitelka Jana Jílková (Na rovinu!).
Protesty i proti lince na výrobu paliva z odpadu
Pokud se projekt dostane v posuzovacím procesu dál, chce firma s rozšiřováním kapacity vrakoviště začít v únoru a skončit v prosinci. Hluk z provozu, v němž vznikne třeba hala pro demontáže či hala barevných kovů, má být přijatelný. Zároveň vzrostou koncentrace škodlivin, nicméně za hranicemi areálu nemají podle propočtů překračovat stanovené limity. Objekty navíc dostanou zelené střechy.
„K ochraně okolní zástavby před hlukem a prachem bude podél hranic částí areálu realizována výsadba stromů se širokou korunou,“ stojí mimo jiné v dokumentu, jenž zmiňuje i výsadbu podél příjezdové cesty. „Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy,“ uvádí pak stručné shrnutí.
V Prostějově nejde o jediný průmyslový projekt vyvolávající velký rozruch. Ten doprovází i plán na vybudování linky pro zpracování odpadu, jež má být od vrakoviště vzdálená jen zhruba kilometr.
Stojí za ním společnost FCC, která nejprve chtěla vyrábět tuhá alternativní paliva (TAP) z odpadu v nedalekých Biskupicích, kvůli odporu obyvatel a zastupitelstva od toho však upustila a zaměřila se na Prostějov.
Nynější projekt v průmyslové zóně Kojetínská má mít roční zpracovatelskou kapacitu 80 tisíc tun. Většinu by tvořil směsný komunální a objemný odpad z měst a obcí. Linka má zpracovávat komunální a průmyslové odpady i zbytky z třídíren a vyrábět z nich TAP, která bude dodávat například do přerovské teplárny či cementárny v Hranicích.
Krajský úřad v prosinci vydal kladné stanovisko, v němž uvedl, že projekt nebude mít v této části Prostějova významný negativní dopad na kvalitu ovzduší, hlukovou situaci ani na veřejné zdraví a jeho vlivy budou převážně lokální.