Primátor Prostějova poslal 1,5 milionu do firmy svého přítele

Krajské zastupitelstvo těsně odmítlo žádost Tenisového klubu Prostějov, ve kterém je předsedou správní rady Miroslav Černošek, o dotaci ve výši 820 tisíc korun na rehabilitační přístroje pro Národní sportovní a tenisové centrum v Prostějově. Žádost nepodpořila ani zdravotnická komise.

„Je zvláštní, že o peníze z oblasti zdravotnictví žádá sportovní klub. Příště se od nich možná dočkáme žádosti o dotaci na nákup hasičské cisterny,“ glosoval požadavek Černoškova klubu předseda opozičního klubu zastupitelů STAN Radim Sršeň.

„S ohledem na to, že kraj čeká velký výpadek příjmů, je třeba dobře zvažovat, na co peníze dávat. Pokud chceme dotovat nákup zdravotnických přístrojů, měly by být pořizovány do nemocnic a poliklinik v nejchudších regionech, nikoliv do soukromého tenisového klubu,“ poznamenal. Vzhledem k tomu, že Tenisový klub žádal rovněž o zpětné vyplacení dotace, je podle Sršně jasné, že na nákup zdravotnických přístrojů má dostatek vlastních peněz. „Krajské peníze tak mohou směřovat do míst, kde jsou opravdu potřeba,“ dodal Sršeň.

Z žádosti vyplývá, že klub již pořídil například ultrazvukový systém za čtvrt milionu korun a chtěl koupit ještě rázovou vlnu, lymfatický systém, stimulaci nebo mobilní defibrilátory a tlakoměry.

Pro vyplacení dotace hlasovalo na pondělním jednání 27 zastupitelů, pro schválení příspěvku bylo potřeba o hlas víc. Peníze Tenisovému klubu chtěli poslat koaliční zastupitelé ANO, ČSSD a ODS, kterým však scházely hlasy několika nepřítomných členů. Návrh tentokrát nepodpořili ani obvyklí spojenci z SPD a KSČM, kteří se hlasování zdrželi. (dík)