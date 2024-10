Prostějovské svatostánky letos slaví troje výročí, k vidění je model synagogy

11:42

Nejen 75 let od založení Husova sboru, ale také 120 let od slavnostního otevření nové synagogy, a dokonce 350 let od položení základního kamene původní barokní synagogy. Hned tři významná výročí slaví v letošním roce prostějovské svatostánky, které spojuje umístění na nároží Demelovy ulice a náměstí Svatopluka Čecha.