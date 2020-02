Slíbená oprava rozpadající se prostějovské estakády na D46 nabírá zpoždění

Sedmadvacetiletý řidič projíždějící Prostějovem měl na jaře před dvěma roky velké štěstí. Jeden z kusů betonu, které začaly odpadávat ze zdejší estakády, zasáhl jeho BMW, spadl ale na střechu těsně vedle čelního skla a řidiči se tak jako zázrakem nic nestalo.

Tehdejší primátorku Prostějova Alenu Raškovou událost rozčilila. „Není možné, abychom souhlasili s tím, v jaké je most stavu. Jde o bezpečnost a ohrožení lidí. Tady už přestává legrace,“ zlobila se.

Denně totiž pod mostem projedou do průmyslové zóny a směrem na Přerov a Kroměříž tisíce aut, lidé tudy chodí do práce a je zde i autobusová zastávka a cyklostezka.

Silničáři tehdy most provizorně zajistili sítěmi a zároveň ubezpečili, že estakádu opraví. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) slíbilo, že opravy začnou už v roce 2019. To se však nestalo.

„Oprava estakády je ve fázi přípravy, kdy je zpracována projektová dokumentace a je podána žádost o vydání stavebního povolení. Tato žádost mohla být podána až po uzavření smluv o právu provést stavbu s majiteli pozemků nacházejících se pod estakádou,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

„Je pravdou, že uzavření těchto smluv bylo projednáváno delší dobu, a to hlavně z důvodu upřesňování požadavků ze strany vlastníků pozemků,“ přiznala odklad.

Součástí opravy jsou i dlouho žádané protihlukové úpravy

Podle informací MF DNES se smlouvy zasekly zejména u podnikatelů, kteří mají v okolí estakády pozemky a fabriky.

„Před pár dny se jednání konečně odblokovala, ale vypadá to, že zhotovitele bude znát ŘSD až po prázdninách, a to ještě, když vše půjde dobře. Je to velká škoda, že se to zdrželo. Souvisí s tím i protihluková opatření, na která se už dlouho čeká a která budou až v poslední fázi stavby po dokončení estakády. Protihluková stěna se dříve montovat nemůže,“ odtušil opoziční zastupitel Petr Ošťádal.

Bývalá primátorka a dnes náměstkyně primátora odpovědná za dopravu Alena Rašková je i tak ráda, že se opravy nebezpečné estakády konečně pohnuly z místa.

„Je tam sice odklad, začátek měl být loni, ale už je to vyřešeno. Pokud vím, ŘSD se nemohlo dohodnout s okolními podnikateli ohledně ceny za pronájem pozemků, kam se bude skládat materiál,“ popsala.

Lidé se podle Raškové musí připravit na to, že opravy dopravu na dálnici a ve městě zkomplikují.

„Bude to pro Prostějov trochu zátěž. Někteří řidiči se asi budou snažit projet městem. Tak, jak to vždy u zúžení bývá, zřejmě se na dálnici budou tvořit fronty. Musíme to však vydržet, protože opravy jsou jednoznačně potřeba,“ řekla.

Když půjde vše dobře, začne stavba rok po slíbeném termínu

Vyhráno ovšem ještě není. Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad pro dálnice sice již zahájilo stavební řízení, ale teprve na začátek března svolalo do Prostějova takzvané ústní jednání, které může povolovací proces ještě zkomplikovat.

„V průběhu ústního jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky popřípadě důkazy ke stavebním úpravám,“ potvrdil ředitel odboru infrastruktury a územního plánu na ministerstvu dopravy Josef Kubovský.

Mluvčí ŘSD Nina Ledvinová uvedla, že opravy za zhruba 420 milionů korun zahrnují sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, výměnu ložisek a dilatačních závěrů, nové římsy, novou izolaci a nový asfalt s následnou montáží protihlukových stěn.

„Zadávací podmínky pro výběr zhotovitele zpracováváme tak, aby uzávěra dálnice v místě estakády vždy v jednom směru trvala co nejkratší dobu nutnou pro provedení opravy,“ ubezpečila Ledvinová.

Pokud v rámci stavebního řízení a veřejné soutěže nenastanou komplikace a například neúspěšní uchazeči se nebudou odvolávat, Ledvinová předpokládá, že zhotovitele bude ŘSD znát zřejmě v srpnu nebo v září letošního roku. Samotná stavba by pak mohla začít na podzim, tedy rok po původně přislíbeném termínu.