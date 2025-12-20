Požár připravil rodinu s dětmi o střechu nad hlavou, manžel leží v nemocnici

To je pozadí rozsáhlého požáru rodinného domu, který včera odpoledne v Prostějově likvidovaly čtyři jednotky hasičů. V době jejich příjezdu bylo celé druhé patro objektu v plamenech. Uvnitř objektu se nacházely tlakové lahve, což zásah dále komplikovalo.
„Z hořícího domu jsme zachránili zraněnou osobu, kterou jsme předali do péče zdravotnické záchranné služby, a také psa,“ uvedl mluvčí krajského hasičského sboru Petr Běhal s tím, že jednotky poté dohašovaly skrytá ohniska. „Požár lokalizovali vnitřním i vnějším zásahem za využití výškové techniky,“ doplnil mluvčí. Příčinu vzniku požáru nyní zjišťují vyšetřovatelé.
Na Facebooku se krátce po incidentu objevila vlna solidarity. „Pomozme rodině se třemi malými dětmi, dnes na Plumlovské ulici v Prostějově hořel byt, táta je v nemocnici v Brně a maminka se třemi malými dětmi potřebuje POMOC, bude vyhlášena sbírka na Donio,“ píše se v jednom z příspěvků ve skupině Prostějov.
Blízká kamarádka rodiny poprosila o strpení s tím, že bližší informace k vyhlášení sbírky budou zveřejněny později. „Maminka s dětmi je v pořádku, manžel leží v nemocnici. V bytě shořelo dost věcí, ale zatím se neví, co vše bude potřeba. Rodina určitě uvítá jakoukoliv pomoc, každopádně teď se teprve vše řeší, včetně oficiální sbírky pro rodinu,“ uvedla Kristýna Vávrová s tím, že momentálně vše řeší nejbližší rodina.
|
Majitel naplnil dům v Brně odpadky. Hasiči požár likvidovali přes 30 hodin
„Mají toho opravdu hodně a nejvíce pomůže, až bude vyhlášena sbírka a rodina se oficiálně vyjádří,“ dodala. Pomoci hodlá i kamarád popáleného muže Jaromír Š., který moc dobře ví, v jaké je rodina nyní situaci. Jemu samotnému totiž v polovině listopadu shořel rodinný dům v Seloutkách, který pronajímá.
„Čtyři obyvatele domu se včas podařilo dostat do bezpečí, takže při požáru nebyl nikdo zraněn. To je to hlavní,“ vylíčil muž. Příčina požáru se nyní vyšetřuje, škoda je přibližně dva miliony korun.
Hasiči, kteří chránili před rozšířením ohně i okolní objekty, nasadili k hašení čtyři proudy a zasahovali v dýchací technice „Škody jsou obrovské a budu se s tím muset poprat. I když to budu mít těžké, rodině mého kamaráda určitě také pomůžu,“ svěřil se Jaromír Š.