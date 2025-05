Pár se při hádce přetahoval o pepřový sprej, ten vystříkl muži do obličeje

Čtyřiatřicetiletý muž se podle nyní zveřejněných informací obrátil na linku 156 v neděli necelou hodinu po půlnoci.

„Na místo v okrajové části města byla ihned vyslána hlídka, která zkontaktovala obyvatele uvedeného domu. Dveře otevřela pětatřicetiletá žena, která uvedla, že se s přítelem pohádali a ve vypjaté chvíli mu chtěla obranným sprejem pohrozit,“ popsal vrchní inspektor prostějovské městské policie Petr Zapletal.

Muž se ji však pokusil odzbrojit a při následném přetahování se sprej nechtěně spustil, přičemž obsah zasáhl partnera přímo do obličeje. Ten poté utekl do koupelny, odkud si přivolal pomoc a setrval tam až do příjezdu hlídky.

„Výpověď přítelkyně posléze strážníkům potvrdil a oba partneři se shodli na tom, že šlo o nešťastnou náhodu bez úmyslu ublížit. Muž odmítl lékařské ošetření i nabídku první pomoci s tím, že už je v pořádku, a ani jeden z dvojice nechtěl situaci dál nijak řešit,“ vylíčil Zapletal.

Hlídka proto podle něj pouze dvojici poučila o opatrném zacházení s obrannými prostředky typu pepřového spreje a také jim připomněla zásady řešení partnerských konfliktů. Poté odjela.