Parkování budoucnosti. Řidiče na místo navede speciální webový portál

Návrh nového systému parkování začala nyní připravovat pracovní skupina, kterou radní nedávno zřídili.

„V tuto chvíli jsme se rozhodli, že budeme pokračovat postupnými kroky. V letošním roce bychom chtěli začít s budováním nového informačního a navigačního systému, aby lidé, kteří přijedou do Prostějova, měli přehled o tom, která parkoviště jsou volná a kolik míst je tam k dispozici,“ popsal na videoportálu města náměstek primátora Prostějova Jiří Pospíšil.

Odpadnou tak podle něho situace, kdy motoristé musí bloudit ulicemi a hledat volné místo pro svůj automobil.

„Bude to mít přínos i pro životní prostředí ve městě, protože člověk, který přijede do Prostějova, bude vědět, na kterém parkovišti jsou volná místa, a tak zajede přímo tam,“ řekl náměstek.

Radní vycházejí ze studie parkování, kterou si nechali zpracovat už v roce 2012. Podle Pospíšila město hodlá na příjezdové komunikace umístit informační tabule propojené s parkovišti, na kterých by byla čidla nebo kamery.

„Existují různé systémy, o kterých ještě budeme hovořit. Okamžitě se vysílá signál, že určité parkovací místo je obsazené. Ve finále by se vytvořil i celý webový portál, na kterém by byl přehled, kde jsou nebo nejsou volná místa,“ dodal náměstek.

Nový systém by podle něho měl řešit například i parkování nákladních automobilů, na které si lidé stěžují, protože zabírají místa. Radní počítají rovněž s budováním nových odstavných parkovišť, jedno by mohlo být například na Újezdě.

K čemu má město dopravní komisi, ptá se opozice

Na tom, že s parkováním zejména v centru města je nutné něco dělat, se shodují všichni, opozice v prostějovském zastupitelstvu však radním vyčítá, že o přípravách nového systému parkování nemá potuchy.

„Jsem členem dopravní komise a velmi mě trápí, že tyto informace nemáme k dispozici. K čemu pak město zřizuje dopravní komisi? Potom se nedivme, že se všechny problémy v dopravě řeší nekoncepčně a většinou jsou dopravní komisi předkládány už hotové projekty,“ povzdechl si například prostějovský opoziční zastupitel Petr Ošťádal.

Jako příklad Ošťádal uvádí nedávno otevřenou cyklostezku v ulici J. Lady. „Pokud by někdo donesl projekt nyní již dokončené cyklostezky, tak bych jako cyklista okamžitě řekl, že se trochu zapomnělo na překonání Plumlovské ulice. Dodatečně jsem se dozvěděl, že by to stálo nějaký milion navíc na zvětšení ostrůvku. Sice jsme ušetřili, ale cyklista teď musí u každé křižovatky sesednout a přejít po přechodu. A to si Prostějov říká město cyklistů,“ zlobí se opoziční zastupitel.

Pokud jde o parkování, první změny by měly být vidět již brzy. O placená veřejná parkoviště v Prostějově se starají místní technické služby, jde o 439 parkovacích míst.

„Jedná se o veřejná parkoviště v ulicích Mlýnská, Kostelní, Školní, Křížkovského, Plumlovská, Janáčkova, na Hlaváčkově náměstí, na náměstí E. Husserla a za obchodním domem Kubus. Toto parkoviště bude nyní ze smlouvy vyjmuto a nově bude zařazeno veřejné parkoviště na rohu ulic Brněnská a Wolkerova,“ sdělil náměstek Pospíšil.

Smlouvu doplní i ustanovení, že nájemce musí vyhradit 25 parkovacích míst pro lidi se zdravotním postižením.

Naposledy se o parkování v Prostějově hodně mluvilo na začátku roku, kdy na největším sídlišti na západě města začala za parkování u svého supermarketu vybírat peníze společnost Lidl a majitelé vedlejší obchodní pasáže. Řidiči tak rázem přišli o desítky parkovacích míst.

Dnes musí zdlouhavě objíždět sídliště a hledat volné místo, kde nechat svůj vůz, a přitom večer a v noci ze svých oken sledují prázdné ohrazené parkoviště u Lidlu.

Řetězec tvrdí, že tím chce vyjít vstříc svým zákazníkům, aby měli kde zaparkovat, když přijedou nakupovat.

„Jde o soukromý pozemek, nicméně město vejde v jednání s majitelem a pokusí se dohodnout na přijatelném řešení,“ sdělila na dotazy nespokojených obyvatel na webu města mediální referentka prostějovské radnice Anna Kajlíková.