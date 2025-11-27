„Prostějovské radniční listy stále procházejí určitým typem cenzury,“ prohlásila ve videopříspěvku na sociálních sítích Jana Jílková (Na rovinu!). Náměstek Sklenka se k tomu podle ní nevědomky přiznal na zářijovém jednání zastupitelstva. Tam zmínil článek, který Jílková odeslala do městského periodika, v té době ale ještě nebyl publikovaný.
„Vedení města naše články vidí dřív než čtenáři a rozhoduje o tom, kdy a s jakým komentářem vyjdou,“ dodala Jílková. Její text nevyšel v čísle, kde předpokládala.
Podle ní je to tím, že Sklenka potřeboval čas na přípravu reakce, jež by příspěvek doprovodila. „Nebylo by to poprvé ani naposledy, kdy si nejen náměstek Sklenka bere právo posledního slova. To vytváří dojem, že náš názor byl vyvrácen a debata tím pro všechny skončila,“ míní Jílková.
Sklenka kvůli nařčení z cenzury sepsal žádost o veřejnou omluvu a nápravu nepravdivých informací. Video označil za manipulativní, jelikož ho tendenčním střihem označuje za cenzora a někoho, kdo páchá trestnou činnost. „Zveřejněním nepravdivých informací, které byly prezentovány široké veřejnosti, se cítím poškozen,“ napsal Sklenka hnutí v předžalobní výzvě.
Omluva má uznat zveřejnění nepravdivých informací a má se objevit tam, kde původní video, tedy na profilech členů, jeho hnutí i kanálu Prostějov bez cenzury sledovaném více než 30 tisíci uživatelů. „Současně žádám o tutéž omluvu učiněnou ústně na nejbližším zasedání zastupitelstva,“ chce náměstek.
Jednání bude v pondělí 1. prosince. Svým politickým konkurentům dal lhůtu 30 dní. „V opačném případě jsem připraven učinit příslušné právní kroky s cílem domoci se svých práv,“ dodal. Konkrétní postup ale nesdělil.
Hnutí už koncem října Sklenkovi odpovědělo, že omlouvat se nehodlá. Tvrzení ve videu jsou podle nich pravdivá. „I ‚pouhé‘ cílené pozdržení publikace článku přitom lze nepochybně označit za určitou formu cenzury. … Sdělení obsažená ve videu nijak nepřekračují meze oprávněné veřejné kritiky týkající se činnosti veřejných funkcionářů. Naše kritika je tedy nepochybně přípustná, ba v demokratické společnosti dokonce žádoucí,“ uvedli členové hnutí.
Kauzu provází i staré křivdy
Jedním z členů hnutí je také Aleš Matyášek, jenž se dostal kvůli podezření z dotačního podvodu až ke krajskému soudu v Brně. Celý případ odstartovalo oznámení právě Miloše Sklenky, který se odkazoval na stížnosti rodičů žáků.
Ti prý netušili, že jsou jejich děti přihlášeny do plaveckého oddílu a někdo díky nim čerpá dotaci. Matyášek se měl zneužití peněz dopustit jakožto předseda plaveckého oddílu TJ Prostějov, když vedl plavecké tréninky dětí ze základní školy i přesto, že od 13 dětí z celkem 813 neměl papírové přihlášky.
„Tyto děti neměly rodiči zaplacenou přihlášku, ale byly evidovány a použity k poskytnutí dotace neoprávněně,“ uvedla v květnu soudkyně okresního soudu Adéla Pluskalová, podle níž si Matyášek této nesrovnalosti musel být vědom, jelikož už dříve žádal o dotace.
Uložila mu peněžitý trest 50 tisíc korun. Zastupitel se odvolal a krajský soud v Brně ho obžaloby zprostil. „Ani přes politickou šikanu nepolevím ve snaze o nápravu poměrů v Prostějově,“ reagoval Matyášek.