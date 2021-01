Lidé ze sídliště zuří, obchod zpoplatnil parkoviště. Večer je prázdné

Zatímco ve dne marně objíždějí sídliště a hledají volné místo, kde nechat svůj vůz, večer a v noci ze svých oken sledují prázdné ohrazené parkoviště.

„Vadí mi to a nesouhlasím s tím. Je to absurdní. U baráku nejsou místa, lidé musí parkovat, kde se dá, marně objíždějí celé sídliště a u Lidlu je přitom parkoviště večer úplně prázdné,“ rozčiloval se jeden z obyvatel sídliště, Martin Pačanda.

„Někdo na tom chce vydělávat, ale lidé, co tady bydlí, jsou naštvaní, hádají se o místa a nevědí si rady. Někdo by to měl řešit. Asi město, i když to jenom slibuje,“ řekl rozzlobený muž.



„Vzali nám hodně míst, a tím pádem nemáme kde zaparkovat. Musíme jezdit po celém sídlišti a okolí a dlouho hledat místo, kde zastavit. Přitom večer u Lidlu nestojí ani jedno auto. Je to opravdu dost frustrující,“ potvrzuje další z řidičů.

Co nejkomfortnější nakupování

Lidl svůj postup zdůvodňuje tím, že chce vyjít vstříc svým zákazníkům.

„Společnost Lidl si klade za cíl svým zákazníkům nabídnout co nejkomfortnější nakupování. V tomto ohledu byl proto u prodejny Lidl v Prostějově instalován závorový systém tak, aby zákazníci nemuseli mít obavy z toho, že by u prodejny nezaparkovali,“ vysvětlil PR specialista Lidlu David Šíma.



„Parkování po dobu 90 minut je pro zákazníky zcela zdarma,“ dodal.



Po hodině a půl, což je doba, která podle průzkumů zcela dostačuje k nákupům, řidiči za každou další hodinu zaplatí sto korun. Podle místních se přitom nestávalo, že by zákazníci Lidlu neměli kde zaparkovat, když přijeli na nákup. Parkoviště je totiž dostatečně velké.

„O změně v současnosti neuvažujeme. Jedná se o standardní postup, kterým společnost Lidl zajišťuje zákazníkům dostatečné množství parkovacích míst,“ dodal Šíma.

Prostějovská radnice již oznámila, že situaci bude řešit. Má však svázané ruce, protože pozemky pod parkovištěm patří Lidlu.

„Situaci na sídlišti Svobody jsme už projednali na poradě primátora a budeme za město v této věci jednat s cílem současný stav vyřešit. Vzhledem k závažnosti a citlivosti celé věci není vhodné v tuto chvíli situaci detailněji komentovat. O výsledcích budeme informovat,“ slíbil náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal (ANO).

Záchytná parkoviště

Kapacita parkovišť na prostějovských sídlištích a v dalších lokalitách odpovídá podle Rozehnala době svého vzniku a tehdejšímu počtu osobních automobilů:

„Dnes je situace taková, že automobil vlastní téměř každá rodina a nezřídka má dva, nebo dokonce tři vozy. V rámci revitalizací, nejen sídlišť, hledáme možnosti, jak maximálně využít stávající disponibilní parkovací plochy nebo je v rámci možností konkrétní lokality rozšířit.“

Rekonstrukci, jež přinesla nová parkovací stání, už má za sebou například Šmeralova nebo Plumlovská ulice. Další možností je podle Rozehnala budování garážových stání, jako například na malém severním obchvatu, nebo stavba větších parkovišť.

„Před stejným problémem stojí většina měst a obecně se začíná přistupovat k budování záchytných parkovišť na příjezdových cestách,“ nastínil.

Parkování v této části města před nemocnicí se zkomplikovalo už před dvěma roky. Pacienti a návštěvníci si stěžovali, že nemají kde stát, protože na veřejném parkovišti před areálem stojí auta zaměstnanců a obyvatel přilehlého sídliště.

„Dostali jsme řadu upozornění, a proto jsme přemýšleli, co se dá dělat, aby parkoviště před areálem mohlo fungovat jako veřejné, ale aby tam pro návštěvníky přece jen zůstala možnost zaparkovat,“ vysvětlovala tehdy náměstkyně primátora Alena Rašková (ČSSD).

Nakonec se město rozhodlo, že část parkoviště osadí betonovými zábranami a omezí zde dobu stání.

Dnes je u vjezdu dopravní značka Parkoviště s parkovacím kotoučem a dodatková tabulka, která od 7 do 16 hodin umožňuje parkování na dobu maximálně tří hodin.