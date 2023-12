Prostějovanům bude stačit pětadvacetimetrový bazén, rozhodli zastupitelé

Architektonické studio Burian-Křivinka, které projekt připravilo, počítá v návrhu s více variantami využití některých částí budovy. Ve vnitřním areálu tak může vniknout například sedm metrů hluboký bazén pro potápění.

„Umístěný by byl místo velkého sálu ve druhém patře a sahal by až do suterénu,“ popsal architekt Aleš Burian.

Ten doplnil, že projekt počítá i s venkovním plaveckým bazénem, jenž by byl dlouhý 25 metrů a nahradil plochu pro nudisty, která není dlouhodobě příliš využívaná.

Největší diskuzi na zasedání vyvolalo rozhodnutí postavit krytý bazén o délce pětadvacet metrů namísto padesátimetrového.

„Naše zkušenost je, že padesátimetrový bazén je obrovská zátěž pro provozní náklady. Když už jej město postaví, musí počítat s tím, že bude bazén také provozovat. Často když chcete moc, tak nepostavíte nic,“ zmínil Burian, jehož kancelář připravila mimo jiné projekt bazénu ve Znojmě, který vedení města považuje za vhodný vzor i pro Prostějov.

Mluvilo se rovněž o hloubce bazénu, jež má být dva metry, zastupitelé ale uvažují i o možnosti posuvného dna. Velký bazén by pak využili i školáci pro výcvik plavání.

Podle opozice mělo rozhodnout referendum

Opozice trvala na tom, že by se ke stavbě měli vyjádřit lidé a rozhodnout, zda navržená velikost bazénu jejich potřebám postačuje. Opoziční zastupitelé proto zmínili i možnost uspořádat referendum. Chtějí především, aby se velká investice dostatečně projednala, než stavba začne.

„Pokud mohu mluvit za sebe a kolegy z plaveckého oddílu, tak s námi nebyla navržená varianta konzultována,“ poznamenal Aleš Matyášek z opozičního Na rovinu!, jenž je zároveň předsedou tělovýchovné jednoty a trenérem plaveckého oddílu.

Za problematické opozice považuje také to, že stavbě bude muset ustoupit cyklostezka s lipovým stromořadím, kterou město teprve před několika lety u aquaparku postavilo a která je hojně cyklisty využívána. Autoři projektu ale ujišťují, že v blízkosti vznikne nová a širší cyklostezka, kterou doplní i nově vysazené stromy.

Studie projektu na rozšíření městského aquaparku Koupelky o krytý pětadvacetimetrový bazén.

Podle vedení města by byla stavba padesátimetrového bazénu nejen nehospodárná, ale pro potřeby Prostějovanů také nadbytečná. Areál má totiž sloužit nejen profesionálním plavcům, ale i veřejnosti nebo školám.

„Chceme požadavky plaveckého oddílu co nejvíce dodržet, ale padesátimetrový bazén patří do krajských měst. Plavci mohou využívat rozcvičovací místnosti, máme tam ochoz, aby mohli diváci sledovat závody,“ zhodnotil primátor František Jura (ANO).

„Musíme se dívat na relevantní potřeby našich občanů, bazén mají využívat všechny generace. I proto značnou část stavby věnujeme wellness centru,“ dodal.

Osud městských lázní je zatím nejasný

Konečná podoba projektu tedy závisí na zapracování připomínek, známá by mohla být v polovině příštího roku.

„Zahájíme výběrové řízení, pokud vysoutěžíme zhotovitele, tak teprve budeme chystat podklady a výrobní výbory, které dořeší otázky k projektu. Všechny zapojené orgány ještě oslovíme. Nebude to trvat pár dnů, ale několik měsíců,“ poznamenal náměstek primátora Jiří Rozehnal. (ANO)

Město musí také vyřešit, co se stane s původní budovou městských lázní, do níž chodí Prostějované plavat v současnosti. Problémy působí zejména technologie, které jsou zastaralé a potřebovaly by proto větší sumu peněz na opravy.

„Už jsme o tom několikrát diskutovali, co by v budově současných lázní mělo být, zatím jsme ale nedošli k žádnému rozhodnutí,“ sdělil Jura.