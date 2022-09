Prostějov platí sportovním klubům miliony za propagaci. I za město v názvu

Propagaci lze získat i přes dotační smlouvy Právník Transparency International Petr Leyer. Veřejná podpora pro podnikatelské subjekty je omezena regulacemi EU, konkrétně Smlouvou o fungování Evropské unie. Podle právníka Transparency International Petra Leyera, který se zaměřuje na veřejné zakázky, by mohly prostějovské marketingové smlouvy tato pravidla obcházet. „Propagační smlouva musí být hospodárná a plnit nějaký konkrétní účel,“ vysvětlil. Proč je výše veřejné podpory omezená?

Veřejná podpora znamená, že veřejný subjekt poskytuje finance soukromému. Tuto podporu poskytuje z veřejných prostředků a zvýhodňuje jí určité podniky. Zároveň tím ovlivňuje hospodářskou soutěž a obchod mezi státy EU. V případě, že mluvíme o profesionálních klubech, tak veřejnou podporou může být znevýhodňován nějaký konkurent. To je důvod, proč je omezená. Jak mohou města podporovat sport?

Musí to být v mantinelech právních předpisů. V rámci profesionálních klubů ta podpora musí být nižší a vejít se do takzvané podpory de minimis. Propagace měst formou marketingových smluv není v zásadě v rozporu se zákonem, ale měla by si vyhodnotit, jestli vůbec tu propagaci potřebují, čeho konkrétně chtějí docílit, za kolik peněz a zda nemohou stejného cíle dosáhnout i jiným způsobem. Které možnosti mají radnice pro svou propagaci v rámci sportu mimo marketingové smlouvy?

Součástí dotačních smluv jsou doložky o publicitě. Ta může být relativně malá, například zmínka o tom, že dané subjekty či aktivity podpořilo město. V dotačních podmínkách se ale dá nastavit celá škála publicity a může tak být daleko větší. I přes dotační smlouvu lze dosáhnout relativně dobré propagace. Můžete přiblížit správný postup pro uzavírání marketingových smluv mezi městy a kluby?

Ideální cesta k tomu, aby marketingové smlouvy byly legitimní, je nějaká sepsaná propagační strategie. Město by si mělo složit tým či komisi na její vytvoření, případně si ji nechat zpracovat externě. Určí se, co, jak a kdy se bude propagovat a také jak se bude zpětně efektivita reklamy a její přínos vyhodnocovat. Co konkrétně by měla propagační strategie obsahovat?

Radnice se musí zaměřit na konkrétní cílové skupiny a rozumně vybrat komunikační kanály, tedy konkrétní formy propagace, třeba logo města na dresu nebo reklamní spot v rádiu. Tyto kanály by měly město co nejvíce přiblížit svému požadovanému cíli, například přilákání turistů. Propagace by měla v neposlední řadě odpovídat cenám, jež za ni platí jiná města.