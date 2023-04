Prostějov pěti miliony pomůže lidem i obchodníkům postiženým inflací

„Z rozpočtu města jsme vyčlenili částku pět milionů korun, které budou po přihlášení občanů do systému rozděleny tak, že každý bude mít možnost získat hodnotu dvakrát 500 Correntů, což je ekvivalent dvakrát 500 korun českých,“ přiblížil primátor Prostějova František Jura (ANO)

„Díky Correntům a svým vlastním prostředkům budou moci občané nakupovat produkty a služby s padesátiprocentní slevou u svých oblíbených obchodníků, kteří se do tohoto projektu také zapojí,“ dodal.

Nyní bude probíhat jednání s vybranými obchodníky, aby se projektu zúčastnili. Konkrétně půjde o malé a střední podniky s provozovnou na území města.

„V nadcházejících týdnech budeme oslovovat také občany, aby se seznámili se systémem, mohli se do něj řádně přihlásit a věděli, jak ho využívat,“ uvedl Jura.

Registrace první vytipované skupiny, což jsou senioři nad 65 let žijící v jednočlenné domácnosti, začne na webu prostejov.corrency.cz 2. května a potrvá do konce června. Poté začne registrace pro podporu dětí mladších 15 let. Correnty budou lidé moci využívat následující dva měsíce po registraci.

Stačí jen občanka či kód z SMS zprávy

„Díky Corrency je možné vzít veřejnou podporu a přímo skrze občany ji přinášet k podnikatelům a organizacím,“ vysvětlil výkonný ředitel společnosti Corrency Petr Stuchlík.

„Největší výhodou je jednoduchost celého systému, kdy se cílená pomoc dostane k prostějovským podnikatelům levně a rychle. Především tím ale do podpory od města zapojujete přímo občany, kteří se mohou rozhodnout, koho darem od města podpoří. Vše je přehledné a snadné,“ dodal.

Projekt už má podle něj za sebou úspěšné akce na podporu lokálních ekonomik v Praze 1, Praze 18 či v Kyjově na Hodonínsku.

„Vždy, když jde o veřejnou podporu, jsme logicky pod drobnohledem. Díky zkušenostem z už proběhlých projektů se nám ale podařilo nastavit všechny právní, účetní a administrativní procesy tak, abychom vyhověli všem požadavkům,“ doplnil Stuchlík.

Platba za zboží a služby proběhne unikátní formou. Každý zapojený obyvatel získá pomyslnou elektronickou correntovou peněženku. K platbě bude potřebovat jen občanský průkaz nebo kód z SMS v mobilním telefonu. Corrency neklade technické nároky ani na provozovatele, ti si také vystačí pouze s SMS a využít mohou i jednoduché webové rozhraní.

Zákazníci na místě zaplatí jen polovinu částky. Druhou půlku za ně uhradí prostějovská radnice, a to přímou platbou na účet provozovatele.