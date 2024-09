Napřed žlutá zimnice, teď horečka dengue. Prostějovští lékaři mají další primát

„Dokázali jsme vymýtit jen pravé neštovice“ Primář Zdeněk Prokeš. Zažil epidemii žloutenky A, když ještě v Prostějově byla kolonie u sv. Anny, celý pavilon byl tehdy zaplněn pacienty. Myslel si, že už ho nic nedokáže překvapit, jenže se mýlil. Na infekčním oddělení v nemocnici Agel Prostějov v minulosti potvrdili jako první v Česku žlutou zimnici či brucelózu. A letos i krvácivou horečku dengue. „Jak lidé objevují svět, mohou si z cest přivézt cokoliv,“ říká primář Zdeněk Prokeš. Cestujete rád?

Velmi rád. Teď jsme například s rodinou byli v Egyptě, ale je pravda, že jsem velmi ostražitý a hlídám si, co jím. I v tom nejnaleštěnějším hotelu se totiž – když si prohlédnete kuchyni – rázem můžete ocitnout ve třetím světě. Jste naočkovaný?

To samozřejmě jsem a radil bych to každému. Určitě se vám bude líp žít s očkováním než bez něho. Proč?

Třeba vám zajistí mírnější průběh nemoci. Zajímavé je, že na klíšťovou encefalitidu nechávají rodiče očkovat hlavně děti, ale měli by ho mít spíše lidé staršího a středního věku, protože mohou mít mnohem těžší průběh i následky. Je normální, že tu teď máme epidemii černého kašle či svrab?

Vrátili jsme se do 60. let minulého století. Hlavní problém je tlak na výrobce vakcín, aby neměly žádné vedlejší účinky, jenže pak jejich účinnost klesá. Vlna svrabu byla možná způsobena energetickou krizí, kdy lidé šetřili a prali na 30, přitom na zákožku svrabovou je nutné prát na vyšší teploty. Jediná nemoc, kterou jsme dokázali eliminovat, jsou pravé neštovice.