Prostějované si napodruhé vymohli zákaz hubení plevele jedovatými glyfosáty

Petici proti používání herbicidů s látkami na bázi glyfosátu, které Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označila za pravděpodobně karcinogenní, v minulosti v Prostějově podepsalo přes osm stovek obyvatel. O problém se lidé začali zajímat poté, co se objevovaly podezřelé otravy psů.

„Každý rok se v tomto období setkávám s podivnými příznaky otrav psů, které se shodují časově a prostorově s postřiky. Příznaky jsou vždy stejné a křeče nelze svádět na infekci,“ řekla zastupitelům na jejich posledním jednání například veterinářka Michaela Hejlková.

„Proto jsem se začala více zajímat o to, jaké přípravky město na veřejných prostranstvích používá. Ráda bych, aby s tím přestalo,“ dodala.

Zákaz jedovatých látek prosazovala i opozice. „Už jsme to řešili v prosinci a nic se nestalo. Věřím, že nyní všichni jednomyslně odhlasujeme zákaz toho svinstva. Jestli se to stříká na dětská hřiště, je to neskutečné,“ prohlásil opoziční lídr Aleš Matyášek.

Zastupitelstvo nakonec podpořilo vedení města, které používání glyfosátů a chemických látek zastavilo do doby, než nechá prověřit veškeré další alternativní způsoby likvidace plevele.

Podle odpůrců byli ohrožováni lidé i zvířata

Radnice už oznámila, že zkoumání alternativních metod zahájila. „Už to určitou dobu prověřujeme, proběhlo několik jednání s FCC (firma provádějící pro město technické služby - pozn. red.) a další budou pokračovat,“ uvedla náměstkyně primátora Milada Sokolová.

„Potkáme se také s odborníky z oddělení rostlinolékařské inspekce z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. K tomu, abychom se mohli odpovědně rozhodnout a zavést alternativní metody, potřebujeme písemná stanoviska expertů,“ dodala.

Za zákazem stojí silný tlak veřejnosti. „Ukázalo se, že občanská aktivita má smysl. Nebýt petice a návrhů, které jsme předkládali, radní by o ničem neuvažovali,“ míní Martin Hájek ze Strany zelených.

Autorka petice Jana Jílková rozhodnutí přivítala. „Roundup se stříkal do dětského pískoviště na nejlidnatějším sídlišti v Prostějově. Obyvatelé a jejich děti o tom vůbec nevěděli. Výrobce uvádí, že na ošetřenou plochu nemají být dva týdny vpouštěna domácí zvířata. Kdo z vás by posadil své dítě do takto ošetřeného pískoviště?“ ptala se zastupitelů.

Zároveň upozornila na to, že ve stejný den, kdy se zastupitelstvo konalo, někdo na sídlišti Šárka opět jedovatý Roundup používal. Dokazují to fotografie, které má k dispozici. Podle ní však nešlo o technické služby, ale o najatou externí firmu.