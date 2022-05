Prostějov chce pro fotbalový klub vedený primátorem stadion za 150 milionů

„V tuto chvíli máme hotovou studii. V tomto týdnu bychom měl mít na stole projekt. Domnívám se, že ještě letos by ke stavbě nedošlo, spíše až příští rok na jaře. Na podzim jsou ale volby. Závisí to proto také na novém zastupitelstvu,“ uvedl minulý týden primátor Prostějova František Jura (ANO).

Velká rekonstrukce současného městského fotbalového stadionu za místním nádražím by podle něj byla možná jen pokud město dostane státní dotaci, podá proto žádost k Národní sportovní agentuře.

„Pokud bychom byli úspěšní, mohla by polovinu z částky proplatit. Výstavba by byla rozdělená na dvě etapy, pro město by tak byla investice zhruba 35 milionů korun jeden rok a stejná suma další. To rozpočet našeho města dokáže zvládnout bez zásadních problémů. Všechno ale závisí na tom, zda stát dotace vypíše, zatím se tak nestalo. Bez dotace k realizaci nedojde,“ řekl Jura.

Podle něj mají fotbalisté na stadion nárok. „Fotbal v Prostějově má více než 115letou historii. Zaslouží si to,“ prohlásil primátor, který je zároveň předsedou fotbalového klubu 1. SK Prostějov, jenž by nový stadion využil.

S Jurou souhlasí i další členové vedení klubu. „Všem se nám záměr líbí. Pevně věříme, že to dopadne dobře,“ ohodnotil návrh nového stadionu technický ředitel Tomáš Čepa.

Víc tu chybí bazén a sportoviště pro atletiku, říkají kritici

Opozice s plánem nesouhlasí. „V Prostějově se to dělá poslední dobou tak, že když je možnost dotace, tak město do nějakého projektu investuje, i kdyby bylo potřeba poslat peníze zrovna někam jinam,“ uvedl opoziční zastupitel Petr Ošťádal z koalice Na rovinu!.

„Máme jiné problémy, například nedostatek městských bytů. V centru jsou nevyužívané městské byty, které by potřebovaly zrekonstruovat,“ dodal.

S tím primátor nesouhlasí. „Investujeme ve všech oblastech. Ty věci se dějí, rekonstruují se byty. Domovní správa ročně dává do oprav desítky milionů korun,“ oponoval.

Pokud by město chtělo dát peníze do sportu, mohlo by podle opozičních zastupitelů investovat chytřeji.

„Třeba by mohlo dojít na dlouho probírané rozšíření akvaparku. Součástí by měl být padesátimetrový bazén, na který máme studii proveditelnosti. Ukázala, že investice má smysl. Teď je tu pětadvacetimetrový bazén se šesti drahami. Učím plavání a musím říct, že se potýkáme s nedostatkem místa. Nejsme schopni umístit někdy až sto dětí,“ upozornil Aleš Matyášek.

Dlouhodobě je podle něj zanedbaná také atletika. Ve městě totiž chybí atletický stadion, který by nejvíce ocenil místní atletický klub.

„Nemůžeme pořádat soutěže. Pro tréninkovou činnost využíváme školní hřiště, především Reálného gymnázia,“ sdělil místopředseda Atletického klubu Prostějov a ředitel Základní školy Jana Železného v Prostějově Dalibor Ovečka.

Opozice: Když už, tak multifunkční stadion

Matyášek proto poukazuje na to, že nejlepším řešením mohlo být propojení fotbalového a atletického stadionu.

„Stavba tohoto fotbalového stadionu se mi zdá jako jednoúčelovka pro úzkou skupinu lidí, což je příliš velký luxus. V rámci atletického stadionu je možné postavit i fotbalové hřiště, které by jistě vyhovovalo, a bylo by to víceúčelové,“ navrhl.

Primátor však tvrdí, že tuto možnost město zvažovalo, ale na místo za místním nádražím se nevejde a jiné možnosti v Prostějově nejsou.

Pohled na fotbalový stadion Za místním nádražím, který je domácím hřištěm 1. SK Prostějov. Snímek z doby, kdy se kvůli protikoronavirovým omezením hrálo bez diváků.

„Bylo jednou z mých priorit postavit stadion a samozřejmě existovala úvaha, že bude multifunkční a bude tam atletická dráha a prostor pro hasiče i dobrovolné hasiče. Bohužel do zvažovaného prostoru ve Sportovní ulici se nevejde. Navíc je tento bývalý areál železáren v majetku soukromé osoby. Dohoda tam není, ani to nevypadá, že v blízké době bude,“ argumentoval Jura.

„Také tam byl vždycky problém s parkováním, nebyli bychom ho schopni zajistit. Od multifunkčního stadionu jsme tak museli nakonec upustit a přistoupit k realizaci pouze fotbalového stadionu na stávajícím místě za místním nádražím. Tato varianta je reálná, ufinancovatelná a dává mi logiku,“ dodal.

Spory se vedou i o vhodnost umístění

Místo za místním nádražím, kde by měl přestavěný fotbalový stadion možná už příští rok vyrůst, je podle opozice také nevhodné.

„Je to uprostřed sídliště. Nejde o úplně nejlepší místo, když tam potom potáhnou fanoušci v davu,“ okomentoval to zastupitel Petr Lysek z koalice Na rovinu!.

S tím ale primátor nesouhlasí. „Kdo sleduje sport, ví, že minimálně polovina ligových nebo druholigových stadionů se nachází mezi sídlišti. Parkování máme také vyřešené,“ oponoval.

Podle Matyáška existuje kromě areálu bývalých železáren i další volné a vhodné místo pro stavbu takového stadionu.

„Nachází se u akvaparku. Je tam velká plocha. Máme za to, že by se tam objekty vešly. Komplikují to trochu soukromé pozemky, to by se ale dalo řešit. Navíc je tam už udělaná parkovací plocha pro akvapark. Město tam však plánuje byty, což je škoda. Vedle sebe by mohly být objekty, které by bylo možné využívat k širšímu spektru aktivit. Úplně jiné využití než izolované fotbalové hřiště pro fotbalovou ligu,“ přednesl.

Stavba „na zelené louce“ by však stála mnohem více peněz. „Při dnešním vývoji cen se nedostaneme pod 300 milionů. Spíš by nový stadion stál kolem 350 milionů, když to srovnám s tím, za kolik stavějí Pardubice nebo Hradec Králové. Byť by náš stadion byl menší,“ upozornil primátor.

„Tuhle částku by si Prostějov nemohl dovolit, ani by to podle mě nebylo vhodné nebo potřebné pro město naší velikosti,“ dodal.

Výměnu parcely pro stadion za Wolkerův dům město odmítlo

Opozice nicméně kritizuje i fakt, že se o plánech na stavbu stadionu dozvěděla až z médií.

„Dozvěděl jsem se o tom z novin. Nevím proto, jak to bude fungovat nebo jak to bude financované,“ postěžoval si Matyášek.

Zastupitelé totiž pouze v rámci schvalování rozpočtu na rok 2022 svolili s částkou tři miliony korun na projektovou dokumentaci, jak vyplývá z usnesení zastupitelstva města z loňského 23. listopadu.

„V rozpočtu jsme peníze na fotbalový stadion nevyčlenili. Nikdo tehdy nemluvil o částce 150 milionů korun,“ doplnil Ošťádal.

O stavbě fotbalového stadionu ve Sportovní ulici se přemýšlelo již před minulými komunálními volbami v roce 2018, kdy pozemek městu nabídl jeho majitel. Parcelu chtěl vyměnit za rodný dům básníka a spisovatele Jiřího Wolkera na náměstí T. G. Masaryka. Tehdejší radní to však neodsouhlasili.