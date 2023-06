Prostějov dá dvacet milionů na velkou přestavbu fotbalového stadionu

„Při vší úctě nevím, jestli má prostějovský fotbal takovou úroveň, aby se zde stavěl nový stadion,“ řekl například opoziční zastupitel Martin Hájek z hnutí Na rovinu!

„Když to dám do kontextu toho, jak se ve městě podporují například sociální služby, přijde mi to zvláštní,“ doplnil.

„Zaslouží si to především město. Například Přerov a Kozlovice mají lepší stadiony, a to hrají nižší soutěže, je to ostuda. Náš stadion je na úrovni vesnického klubu,“ reagoval primátor František Jura (ANO), který je zároveň předsedou fotbalového klubu.

„Není to pro primátora ani pro předsedu. Je to pro město, doopravdy si to zaslouží,“ hájil krok Jura.

Fotbalová asociace České republiky schválila, že od roku 2025 musí mít druholigové kluby například vyhřívaný trávník, kterým Prostějov zatím nedisponuje. Na poslední zápas Hanáků v uplynulém ročníku si našlo cestu 1 400 diváků, běžná návštěvnost se ovšem pohybuje kolem 500 lidí.

„Je to určitá část naší komunity. Druhá liga je navíc profesionální, přijíždí k nám města z celé republiky,“ podotkl primátor.

Samotný klub zaplatí jen půldruhého milionu

Klub už požádal i o dotaci čtyřicet milionů korun z Národní sportovní agentury. Pokud ji dostane, začne přestavba na arénu pro čtyři a půl tisíce diváků.

„Věřím, že to dobře dopadne. Pokud ano, budeme po dobu rekonstrukce hrát v olomoucké Holici,“ nastínil již dříve na tiskové konferenci klubu Jura, který nakonec našel pochopení u větší části opozice.

„Souhlasím s tím, že si Prostějov zaslouží fotbalový stadion. Hraje se skutečně na vesnické úrovni. Ale byl bych rád, aby podobný entuziasmus směřovalo vedení města i k plaveckému areálu, jehož stavba se stále odkládá,“ zdůraznil František Ševc (Na rovinu!).

„Myslím, že takhle by to mělo vypadat. Na stavbě se bude podílet stát i město,“ liboval si Jura.

Radnice by pak podle něj měla do výstavby investovat další peníze. „Ideální je, když se budoucí náklady rozloží do tří čtyř let,“ plánuje primátor a předseda „eskáčka“ v jedné osobě.

Nový sportovní stánek vyjde celkově na 62,5 milionu. Jedním milionem by se měl prostřednictvím dotace podílet i Olomoucký kraj. Zbytek, tedy přibližně milion a půl, doplatí klub ze svých zdrojů.