Šéfka prostějovského divadla a prodělečné restaurace v Národním domě končí

„Měla jsem pocit, že mé další setrvání v této pozici již není smysluplné. Jedním z faktorů odchodu bylo i nejasné nastavení role Divadelní restaurace – zda má primárně sloužit veřejnosti, nebo usilovat především o finanční soběstačnost,“ nastínila Konzbulová důvody rezignace ve vyjádření pro iDNES.cz.

„Odcházím s vědomím, že jsem práci věnovala maximum svého úsilí, energie i odborných znalostí, včetně zkušeností z gastronomie. Přestože se nepodařilo dosáhnout všech cílů, věřím, že jsme odvedli kus dobré práce. Bohužel to nestačilo. Svému nástupci či nástupkyni přeji hodně úspěchů a sil do této náročné, ale významné role. Nebude to mít lehké,“ dodala.

Ředitelka prostějovského Městského divadla a také šéfka restaurace v Národním domě Karin Konzbulová.

Divadlo a restauraci vedla Konzbulová od července 2023, loni se v zastřešující městské organizaci uskutečnil audit a výsledky vedení radnice nepotěšily.

„Na základě nesrovnalostí vyplývajících z předkládaných výsledků hospodaření v doplňkové činnosti městského divadla vzešel od náměstkyně Milady Sokolové podnět k zahájení veřejnosprávní kontroly,“ poznamenal tehdy primátor František Jura (ANO).

Kontrola, jež se uskutečnila od 4. června do 19. září, se zaměřila na hospodaření organizace v roce 2024 a objevila závažné nedostatky.

Věděla, do čeho jde, říká náměstkyně primátora

„Paní ředitelka neměla jednoduchou pozici a odvedla kus práce, třeba co se týče pořádání různých akcí. Ale ekonomická stránka doplňkové činnosti divadla není dobrá,“ zhodnotila nyní náměstkyně primátora pro kulturu a cestovní ruch Milada Sokolová (ODS).

Ve výběrovém řízení podle ní Konzbulová věděla, do čeho jde. „Že nejde jen o provoz divadla, které bylo velmi dobře zajeté po předchozí ředitelce, ale velkou výzvou bude propojení s chodem restaurace, který je na provoz divadla úzce navázán. Aby měla otevřeno, když je představení, a podobně. I když to třeba zrovna pro ten podnik není ekonomicky výhodné,“ podotkla.

„Byť provoz celé organizace je v kladných číslech a v pořádku a ze strany paní ředitelky myslím si byla dobrá vůle, tak celkově jsem s její prací nespokojená,“ dodala náměstkyně.

Konzbulová potvrdila, že provoz Národního domu, respektive tamní restaurace, je nadále výrazně ztrátový.

„Nepodařilo se nám nastavit provoz tak, abychom s výsledky mohli být spokojeni. I přes veškerou snahu a aktivní komunikaci směrem k veřejnosti zůstává Národní dům v mnoha ohledech zakotven v nevyřešených problémech z minulosti. Přesto jsme udělali maximum pro to, aby celý prostor včetně restaurace ožil,“ podotkla.

„Čím více aktivit děláte, tím vyšší je vaše ztráta“

Podle ní se dařilo navyšovat počty vydaných obědů a konala se řada akcí na podporu provozu.

„V kavárně jsme hostili koncerty, výstavy i divadelní představení a na letní zahrádce organizovali hudební večery. Jen v minulém roce se nám podařilo zajistit přes 250 akcí – od soukromých oslav přes společenské události až po firemní akce. Odezva od organizátorů i pořadatelů byla skvělá,“ přiblížila končící ředitelka.

Zdroj problémů vidí mimo jiné v tom, že restaurace není soukromý subjekt, ale součást městské rozpočtové organizace.

„S tím je spojena obrovská byrokratická zátěž, která například způsobuje to, že čím více aktivit děláte, tím vyšší je vaše ztráta. Jsem přesvědčena, že restauraci může provozovat město, ale je potřeba se k tomu postavit čelem a srozumitelně to komunikovat veřejnosti. Tahle budova si to zaslouží. A pro město to může být jeden ze středobodů kulturního dění,“ uzavřela Konzbulová.