Lidé si oblíbili stromky z plantáží, cena jehličnanů stoupla o desetinu

Kolik stojí vánoční stromky Lesy města Olomouce

Výstaviště Flora, před pavilonem A. Od 15. do 18. 12. od 9 do 17 hodin

Smrk ztepilý – 370 Kč Borovice – 450 Kč

Smrk pichlavý – 450 Kč Jedle – 700 Kč Plantáž „Pod rozhlednou“ v Šumperku

Od 10. 12., PO-PÁ dopoledne 9.00-11.00, odpoledne 13.00-16.00

SO-NE dopoledne 9.00-12.00, odpoledne 13.00-16.00

Smrk ztepilý – 300 Kč

Smrk stříbrný – 450 Kč

Jedle – 600 Kč Plantáž mezi Troubkami a Tovačovem

Každý den od 7.00 do večera

Smrk ztepilý – 400 Kč

Smrk stříbrný – 600 Kč Borovice lesní – 400 Kč

Smrk ztepilý výběrový (vyšší – cca 2,5–3,5 m) – 700 Kč Jedle normandská – 600 až 2 500

Jedle bělokorá – 700 až 1000 Kč