Neúspěšný ministr kultury Staněk míří do europarlamentu, bude brát přes 400 tisíc

  13:10,  aktualizováno  14:05
Novým europoslancem za Filipa Turka (Motoristé sobě), který se dostal do sněmovny, bude bývalý primátor Olomouce a neúspěšný ministr kultury Antonín Staněk. V nové pozici si přijde měsíčně na více jak 400 tisíc korun. Pro v současnosti vysokoškolského pedagoga je to pořádný platový skok. Na společné kandidátce Přísahy a Motoristů skončil Staněk jako druhý náhradník za Róbertem Šlachtou (Přísaha). Ten se ale stal senátorem za Břeclavsko a funkci opouštět nechce.
Bývalý olomoucký primátor a ministr kultury Antonín Staněk bude novým...
Bývalý olomoucký primátor a ministr kultury Antonín Staněk bude novým europoslancem. | foto: Filip Fojtík, MAFRA

„Jsem připraven místo po Filipu Turkovi zaujmout,“ potvrdil pro iDNES.cz Staněk. Kdy by mohl v Evropském parlamentu nastoupit, zatím neví. Související administrativa podle něj totiž může trvat poměrně dlouho.

„Nejdřív je potřeba udržet témata Filipa Turka. Přísaha má v programu Green Deal – jak boj s emisními povolenkami, tak otázku zachování spalovacích motorů. Pakliže by se něco měnilo, mé priority jsou výbory zaměřené na kulturu a vzdělávání, především výměny studentů Erasmus a tak dále,“ nastínil nový europoslanec.

Přísaha ve volbách získala celorepublikově jen procento hlasů, o mnoho lépe se jí nevedlo ani ve Staňkově Olomouckém kraji, kde byl devětapadesátiletý krajský předseda hnutí lídrem.

„Financemi, které jsme měli k dispozici, jsme rozhodně nemohli soupeřit s velkými hráči. Navíc jsme byli dehonestovaný soupeř, byli jsme ostrakizováni jako hrozba propadnutí hlasu. Nebylo to jednoduché, voliči se rozhodli vybrat jistotu,“ dodal. Přesto věří, že Přísaha může uspět v příštích komunálních či senátních volbách.

Staněk chce být vidět v Evropě

„Je potřeba pracovat, být vidět, může to být i impuls pro mě v rámci Evropského parlamentu. Myslím, že paní kolegyně Nikola Bartušek je poměrně dost viditelná, Róbert Šlachta v Senátu taky, takže Přísaha je pořád parlamentní stranou a neznamená to žádný konec,“ dodal Staněk.

Výsledky - Olomoucký kraj

ANO 2011

38,72 %
strana získala 131 683 hlasů
6
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,14 %
strana získala 68 520 hlasů
3
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

9,43 %
strana získala 32 084 hlasů
1
0

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,36 %
strana získala 31 830 hlasů
1
-1

Česká pirátská strana

7,33 %
strana získala 24 942 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

6,64 %
strana získala 22 586 hlasů
1
+1

Stačilo!

5,16 %
strana získala 17 575 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,18 %
strana získala 4 029 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 297 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,26 %
strana získala 889 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 806 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,23 %
strana získala 785 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,2 %
strana získala 693 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,18 %
strana získala 645 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,1 %
strana získala 370 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,09 %
strana získala 325 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,07 %
strana získala 262 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,06 %
strana získala 229 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,06 %
strana získala 209 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 179 hlasů
0
0

Levice

0,03 %
strana získala 121 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Politik, jenž nyní působí na Katedře společenských věd Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, byl necelý rok ministrem kultury za tehdejší ČSSD (nyní SOCDEM) ve vládě Andreje Babiše.

V kulturní obci se ale nezapsal dobře a hlasy pro jeho odvolání sílily i mezi politiky. Staněk později podal rezignaci, prezident Miloš Zeman ji ale odmítal přijmout, protože Staněk podal trestní oznámení na dva bývalé ředitele Muzea umění Olomouc a na ředitele Národní galerie v Praze kvůli podezření z nehospodárnosti.

Zeman chtěl podle svých slov počkat na závěr policie. Ta trestní oznámení odložila. Jako ministr Staněk skončil v červenci 2019. Ještě předtím byl jedno volební období olomouckým primátorem. V roce 2022 kandidoval neúspěšně jako nestraník za Přísahu do Senátu na Bruntálsku.

V europarlamentu si platově výrazně polepší

V europarlamentu jsou v oblasti platů a náhrad čísla ve statisících. Základní plat se pohybuje v přepočtu na koruny kolem 260 tisíc měsíčně. Po zdanění a odvodech je to v čistém o zhruba 60 tisíc méně.

K tomu je potřeba připočítat také příspěvky a náhrady ve výši kolem 120 tisíc korun. Další peníze dostává europoslanec za každý den strávený v Bruselu, v průměru je to dalších 34 tisíc měsíčně. Europoslanec tak v součtu může počítat s měsíčním příjmem přes 400 tisíc korun.

