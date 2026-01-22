Prezident Pavel navštíví Olomoucký kraj. Zamíří za gymnazisty, vojáky i k propasti

Prezident Petr Pavel zahájí ve čtvrtek ráno svou druhou oficiální a celkově třetí návštěvu Olomouckého kraje. Zatímco první dvě byly zaměřeny na sever regionu, nyní vyrazí na několik míst Olomoucka, Přerovska a Prostějovska.
Návštěva prezidenta Petra Pavla v areálu firmy WOOX v Jeseníku. Ve flanelové...
Při minulé návštěvě kraje v roce 2023 zamířil prezidentský pár na Šumpersko a Jesenicko (snímek ze zastávky v areálu firmy WOOX v Jeseníku). | foto: Filip Fojtík, MAFRA

Návštěvu zahájí samotný prezident – první dáma se totiž nakonec ze zdravotních důvodů nezúčastní – v půl deváté ráno debatou se studenty olomouckého Gymnázia Hejčín. Poté vyrazí do budovy ředitelství krajského hasičského sboru.

Od 10:50 je pak na programu debata s olomouckou primátorkou Miroslavou Ferancovou (ANO) a zastupiteli, jež se uskuteční v obřadní síni radnice na Horním náměstí. Právě tam si přitom Petr Pavel svou manželku Evu vzal v roce 2004. Následuje polední oběd s hejtmanem Ladislavem Oklešťkem (ANO) a krajskými radními.

Jak vypadaly předchozí návštěvy Petra Pavla v kraji

Návštěva prezidenta Petra Pavla v areálu firmy WOOX v Jeseníku. Ve flanelové košili majitel firmy Daniel Artz. Na Jesenicko Pavel zavítal druhý den své návštěvy Olomouckého kraje. (31. října 2023)
První dáma Eva Pavlová (uprostřed se šátkem) v rámci návštěvy Olomouckého kraje prezidentským párem otevřela v olomoucké Pevnosti poznání nové Centrum pro řešení konfliktů a mediaci při právnické fakultě Univerzity Palackého. (30. října 2023)
První dáma Eva Pavlová v rámci návštěvy Olomouckého kraje prezidentským párem otevřela v olomoucké Pevnosti poznání nové Centrum pro řešení konfliktů a mediaci při právnické fakultě Univerzity Palackého. (30. října 2023)
První dáma Eva Pavlová (uprostřed se šátkem) v rámci návštěvy Olomouckého kraje prezidentským párem otevřela v olomoucké Pevnosti poznání nové Centrum pro řešení konfliktů a mediaci při právnické fakultě Univerzity Palackého. (30. října 2023)
Poté prezident opustí Olomouc a přesune se do Přáslavic k vojákům tamní 7. mechanizované brigády. Jako další pak následují dvě zastávky za přírodními krásami – procházka k Hranické propasti a prohlídka Zbrašovských aragonitových jeskyní.

Čtvrteční program zakončí setkání se starostou Hranic Danielem Vitonským (ANO), tiskový brífink a od půl sedmé debata s veřejností v divadelním sále Staré střelnice.

Navštíví i vojenskou jednotku, u níž sloužil

V pátek ráno zamíří prezident do přerovské Meopty, poté ho čekají setkání se zástupci samosprávy – primátorem Přerova Petrem Vránou (ANO), prvním mužem prostějovské radnice Františkem Jurou (ANO) a oběd se starosty obcí z okresů Přerov a Prostějov.

Po následném tiskovém brífinku v prostějovském Národním domě je pak na programu prohlídka místní oděvní firmy Koutný a závěr bude patřit znovu vojákům, tentokrát ze 601. skupiny speciálních sil, jež ve městě také sídlí.

Také v tomto případě půjde o místo, které sehrálo v životě Petra Pavla důležitou roli. Právě k tehdejšímu výsadkovému pluku zvláštního určení totiž po studiu nastoupil a v roce 1985 se během tamní služby seznámil se svou budoucí manželkou.

Prezident byl v regionu kromě oficiální návštěvy v roce 2023 rovněž loni v březnu, kdy šlo však o „utajenou“ cestu na místa postižená katastrofálními povodněmi na podzim 2024.

31. října 2023
