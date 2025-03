Řidič ve voze s automatickou převodovkou zazmatkoval, škodovku „zapíchl“ do příkopu

11:28

Netradiční nehodu vyšetřovali šumperští dopravní policisté v Rapotíně. Tam totiž zazmatkoval řidič, který sjížděl ze silnice po příjezdové cestě k parkovišti restaurace Rest While. Za pomalé jízdy manipuloval s automatickou převodovkou ve škodovce, kvůli čemuž auto znenadání zrychlilo a on sjel do příkopu.