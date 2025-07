Děti musejí mít při jízdě povinně záchranné vesty a nástup i výstup je možný pouze u nově vybudovaného mola. Děti potěší i nová čtyřiadvacetimetrová lanovka se dvěma drahami, která je součástí obnoveného hřiště.

„V rámci renovace po loňské povodni tady město investovalo dva miliony korun také do výměny herních prvků a oprav čtyř hřišť na míčové hry. Finance šly i do nových laviček, stojanů na kola a odpadkových košů,“ připomíná primátorův náměstek Miloslav Dohnal (nez.).

V Laguně by se také měla zlepšit kvalita vody. Experti totiž aplikovali biologicky odbouratelné bakteriální směsi pro odbahnění a byly vysazeny dravé ryby, které přirozeně regulují množství drobných ryb, a přispívají tím k čistotě vody.

Přerov dále plánuje, že se celá lokalita ještě více zpřístupní sportovně-volnočasovým aktivitám Přerovanů, které propojí Lagunu i městský park Michalov.

Přírodní koupaliště Velká laguna, místními obvykle zvané jen Laguna, které v Přerově patří k oblíbeným odpočinkovým místům.

„Na sousedních pozemcích o velikosti třináct hektarů by mohl vzniknout areál se skateparkem, sportovištěm na plážový volejbal, fotbal, basketbal, součástí by mělo být multifunkční hřiště na míčové hry, workoutové a dětské hřiště, běžecká a inline dráha – a to včetně zázemí. Areál by měl být rovněž doplněn o pobytové louky poskytující volný prostor například na hraní softballu, odpočinek a relaxaci,“ konstatoval náměstek primátora Tomáš Navrátil.