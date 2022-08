Prokletý podnik. Restauraci v perle Přerova opustil další provozovatel

17:30

Na nepřetržitě zavřené dveře narazí od minulého týdne lidé, kteří by si chtěli v Přerově zajít na tamním Masarykově náměstí do restaurace v historickém Městském domě. Její provozovatel se zařadil do stále se rozrůstajícího seznamu těch, kterým se v novodobé historii nepodařilo udržet podnik v zisku.