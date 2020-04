Místo zvelebení konec. Restaurace a kavárna v přerovském Měšťáku zavírají

Společnost přišla do „Měšťáku“ loni 1. ledna a měla v plánu po dobu pěti let nejen provozovat restaurační a kavárenské zařízení stojící přímo v centru Přerova, ale také zvelebit a zmodernizovat interiér. Na to ale už nedošlo, k 1. květnu končí.

„V polovině března jsme obdrželi od společnosti Hotel Jana návrh na ukončení smlouvy. Jako důvod zástupci uvedli, že byli neúspěšní v žádosti o úvěr na rekonstrukci restaurace – a také se odvolávali na současná omezení, kdy musí být kvůli nouzovému stavu Měšťák uzavřen,“ uvedl primátor Petr Měřínský.

Vyjádření zástupce firmy Pavla Čady se nepodařilo získat. Přes recepční pouze vzkázal, že o předčasném ukončení nájmu rozhodl provozovatel Hotelu Jana společnost LH Hotels.

Na konci roku 2018 se ale Čada k restauraci hlásil. „Počítáme s tím, že nové budou tapety, svítidla, židle, stoly, bar, skříně, zrcadla, ale i dlažba či obklady...,“ plánoval s tím, že Měšťák se přiblíží pivovarským restauracím či provozovnám typu Potrefená husa.

Město firmě vyměřilo jen symbolické nájemné

Od roku 2014 do konce roku 2018 provozovaly Měšťák Kulturní a informační služby města Přerova, podnik byl ale prodělečný – město na provoz doplácelo ze své kasy každý rok v průměru milion a půl.

Společnost Hotel Jana vyhrála výběrové řízení i díky návrhu předělat Měšťák do podoby, aby lákal k návštěvě také mladé lidi. Město pak firmě vyměřilo jen symbolické nájemné 100 korun měsíčně.

K úpravě interiéru však nedošlo a město teď bude hledat nového provozovatele. Než ho najde, chce čas využít k částečným stavebním úpravám v kuchyni, aby vyhovovala současným hygienickým normám.

„Požadavkem na nového nájemce pak bude nové technologické vybavení této kuchyně,“ uvedl ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček. Zahájení provozu restaurace a kavárny se čeká až na začátku září.