Meopta investuje 700 milionů do přesné a čisté výroby polovodičových součástek

4:52, aktualizováno 4:52

Špičkové technologie, výrobky s vysokou přidanou hodnotou. To má být ve zkratce připravovaná akvizice společnosti Meopta Přerov. Světový výrobce optiky investuje více než 700 milionů korun do provozu zaměřeného na velmi přesné obrábění součástek pro polovodičový průmysl a do superčisté výroby optických dílů.