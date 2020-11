Advent je pro seniory těžký i bez epidemie, říká šéfka přerovského domova

Jaká je teď v domově atmosféra?

Ať už jde o klienty, kteří jsou na tom fyzicky lépe a jsou vitální, nebo ty, jejichž zdravotní stav už před epidemií nebyl nejlepší, platí, že se kvůli odloučení necítí dobře. My se jim snažíme zprostředkovat kontakt s rodinou prostřednictvím tabletu a videohovorů, ale pořád to není o osobním kontaktu, doteku a pohlazení jejich nejbližších.

Ani vašemu domovu se zřejmě nevyhnula nákaza novým koronavirem…

Nevyhnula. Z 82 klientů bylo 25 pozitivních, nicméně situace už je stabilizovaná, v karanténě teď není nikdo.

Postihlo onemocnění i personál?

Ano, z 50 zaměstnanců v přímé péči měla covid prokázaný polovina lidí, kteří byli v karanténě.

Museli jste požádat o pomoc například armádu?

Armádu jsme nevyužívali. Součástí sociálních služeb města Přerova jsou dětské jesle, které jsou také zavřené, proto jsme o výpomoc požádali zdravotní sestřičky, které jsou tam zaměstnané. Spolupracujeme také se Střední zdravotnickou školou v Hranicích, jejíž studenti nám pomáhají, stejně jako studenti sociálních oborů, které delegoval Krajský úřad v Olomouci. Pomohly i řádové sestry, z nichž jedna s námi zůstává i nadále. A ozvali se nám také zaměstnanci, kteří dříve pracovali v neziskové sféře, v oblasti sociální péče pro zdravotně postižené.

Dařilo se vám rozptýlit klienty, kteří kvůli nákaze museli zůstat izolovaní pouze na svých pokojích?

Je těžké je rozptylovat, když máte z hygieny pokyn omezit na minimum kontakt i čas, který trávíte na pokoji. Klientům jsme to vysvětlovali a poprosili jsme je, aby dodržovali všechna protiepidemická opatření. Personál ale po celou dobu musel chodit zahalený od hlavy až po paty – to nedělá dobře nikomu z nás, natožpak seniorům. Pevně věříme, že situace se bude co nejdříve stabilizovat a návštěvy za nějakých podmínek – pravděpodobně velmi striktních – obnovíme.

Jak nejčastěji udržují rodiny kontakt se svými seniory?

Umožňujeme videohovory, které jsou využívány velmi četně. Řada klientů má i své mobilní telefony, personál proto hlídá, zda je mají nabité, aby se jim rodina dovolala. Pokud blízcí potřebují nějaké informace od nás, máme vyčleněné linky, na které se mohou obrátit. Do domova lze donést také balíčky. My je chvíli necháváme uložené, pak obaly dezinfikujeme a předáváme je klientům. Snažíme se také, aby seniorům fungovala všechna média, která mají na pokojích, a oni měli zajištěný přístup k informacím. Ačkoliv, když se z televize linou jen špatné zprávy, není dobré ji zapínat.

Tento týden začal advent…

Ano, i proto chceme klientům atmosféru v domově zpříjemnit. Advent a Vánoce bývají pro seniory nejtěžším obdobím i bez epidemie, teď říkají, jaká je to hrozná doba, čeho se to dožili… Nikomu to nepřidává.

Humor asi není na pořadu dne.

To ne. Jsme vděčni za výpomoc řádové sestřičky, která k nám přináší duchovní rozměr, jenž člověku dává vnitřní sílu, což je také velmi důležité. V domově máme kapli, kterou dnes využívají i ti klienti, kteří dříve nechodili na modlitby a neúčastnili se mší svatých. Jsou rádi za povídání se sestřičkou. Je to obrovská pomoc a podpora.

Zvládáte povinné plošné testování?

Je to náročné, ale ano. Antigenní testy máme od předminulého týdne. Sestřičky byly na proškolení v přerovské nemocnici, s testováním jsme začali hned první den. Dobrou zprávou je, že všichni naši klienti jsou negativní. Podle mimořádného opatření teď testy budeme opakovat u klientů i zaměstnanců každých pět dnů.

Je nějaký okamžik, ke kterému se v budoucnu upínáte?

Mluví se o vakcíně proti covidu-19, to je asi to světlo na konci tunelu.

Co může pro vaše klienty v domově seniorů udělat veřejnost? Vzkázala byste lidem něco?

Náš domov pro seniory žil vždycky dynamickým tempem. Konala se tady celá řada společenských, kulturních i sportovních akcí. Rádi jsme se potkávali, poseděli, dali jsme si společně kafíčko… Přejeme si, abychom se co nejdříve mohli opět setkat ve společenském sále. To půjde jen za předpokladu, že lidé „venku“ nebudou brát na lehkou váhu všechna hygienická opatření.