Z Přerova po dvou letech opět vyjedou do Beskyd oblíbené cyklobusy

10:58

Zhruba v polovině června vyrazí z Přerova po dvouleté pauze cyklobusy do Beskyd. Milovníky cyklistiky budou po celé léto vozit na horské sedlo Bumbálka na hranici se Slovenskem a také do Bouzova na Olomoucku. Doplní tak cyklobusy, které vyráží z Prostějova na Drahanskou vrchovinu či do Moravského krasu. V příštím roce spojů pro cyklisty ještě přibude.