Bobři ohrožují hráz rybníka u Přerova, město shání povolení k odlovu

Bobr evropský Jde o největšího tuzemského hlodavce a po kapybaře druhého největšího na světě, může vážit až 30 kg.

Je to býložravec, živí se větvemi, lýkem a různými rostlinami.

Buduje velké hráze, aby zvýšil hladinu nad vchodem do své nory, což mu umožňuje snadnější transport potravy a také to brání promrznutí vody až na dno.

V nezastavěných oblastech je jeho činnost žádoucí, protože pomáhá zadržovat vodu v krajině a zvyšuje biologickou rozmanitost. V blízkosti lidských obydlí, vodohospodářských staveb, sadů a parků může působit problémy.

Na Moravě žije v současnosti přibližně deset tisíc bobrů.

Původní populaci bobra lidé vyhubili do roku 1885. Lovili jej do želez, pastí či střelbou kvůli kožešině, pižmu nebo masu, které se považovalo za postní jídlo (žije ve vodě jako ryby). Později se na bobra pořádaly hony jako na škůdce vodních děl.

Dnešní bobři jsou potomky zvířat, která v 90. letech do krajiny vracel ekolog Otakar Štěrba s kolegy. V letech 1991 a 1992 v Litovelském Pomoraví vysadili 20 bobrů evropských ze severovýchodního Polska, v roce 1996 přibyl jeden pár bobrů z Litvy.

Bobr je na seznamu zvlášť chráněných živočichů. Je chráněný nejen v Česku, ale i ve světě.