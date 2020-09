Opilý recidivista v Přerově zbil muže, napadený v nemocnici zemřel

Dva muži ve věku 43 a 54 let se 5. září po šesté večer na křižovatce přerovských ulic Tovární a Nádražní nejprve pohádali. Mladší z mužů následně staršího napadl. Napadený muž po několika obdržených úderech pěstí do obličeje spadl na zem, kde do něj útočník ještě několikrát kopl.

Muž skončil v bezvědomí a začaly mu selhávat životní funkce. Přivolaní zdravotníci ho po oživení převezli do olomoucké fakultní nemocnice.

Útočníka zadrželi policisté a protože mu při dechové zkoušce přístroj naměřil 2,28 promile alkoholu, putoval na záchytku.

„Napadený muž nakonec na následky zranění v nemocnici zemřel, případ byl proto překvalifikován a převzali si ho krajští kriminalisté,“ uvedl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Muž je nyní obviněn z výtržnictví a těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. Hrozí mu osm až šestnáct let vězení.

„Policisté útočníka, který byl v minulosti již několikrát odsouzen za majetkovou trestnou činnost, zadrželi a okresní soud v Přerově rozhodl o jeho vzetí do vazby,“ doplnil Hejtman.