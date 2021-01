Policisté v noci hodinu naháněli zatoulané prase. Pomohly až psí granule

Mluvčí policie Jiřina Vybíhalová uvedla, že na netradičního samotáře policisté natrefili v noci na dnešek asi hodinu před půlnocí. Když projížděli centrem obce, zaznamenali v jedné z bočních ulic pohyb.

„Hej, co to bylo, zněla nejistě položená otázka uvnitř služebního vozidla. Buď hodně škaredej pes, nebo prase, usoudil kolega a do ulice zajel. B bylo správně! V záři světlometů se v celé své kráse promenádovalo prase,“ popsala překvapení strážců zákona mluvčí.

Pak už ale nastala fáze odchytu zatoulaného zvířete. Kvůli rychlejšímu zjištění majitele i kvůli spolupráci na „lovu“ policisté požádali o pomoc strážníky městské policie z nedalekého Zábřehu. Ti přijeli i s odchytovou tyčí.

„Barunku, jak prase později oslovil šťastný majitel, však odchytová tyč příliš nenadchla. Plusové body sbíral spíš policejní psovod, který se Barunku snažil zaujmout psími granulemi. Barunka se pak po zhruba hodině usilovného snažení ocitla před dveřmi svého chlívku,“ uzavřela mluvčí policie.