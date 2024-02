Alarm neměl baterie, majitelku bytu museli vyvést hasiči ven ve speciální kukle

Majitelka požár nahlásila, až když se jí do bytu valil kouř. „Už se z něj nestačila bezpečně dostat ven. Pomohli jí přivolaní hasiči, kteří ji zachránili i s kočkou a vyvedli ji silně zakouřenými chodbami ve vyváděcí kukle ven,“ popsala mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Požární hlásič, který v novostavbě měla majitelka nainstalovaný, byl podle zjištění vyšetřovatele bez baterií.

„Žena měla velké štěstí, jelikož jedovaté zplodiny a kouř v bytě zpozorovala a stihla zavolat pomoc ještě včas. Když by k požáru došlo v noci, nefunkční požární hlásič by na hrozící nebezpečí neupozornil, událost by mohla skončit tragicky a se škodami v řádech milionů korun,“ dodala mluvčí.

Povinné hlásiče

Podle ní musí mít všechny novostavby požární hlásiče. „Doporučujeme, aby lidé tímto zařízením vybavili i starší nemovitosti. Neméně důležité je pak udržovat je v provozuschopném stavu,“ upozornila Balážová.

„Hlásiče musí být povinně ve všech nových objektech. Hlásič kupujte pouze u specializovaného prodejce, výrobek musí odpovídat platným normám. Nezapomeňte na garáž. Pokud instalujete jeden hlásič, umístěte ho do centrální části bytu, například do chodby. Pokud budete instalovat hlásič v kuchyni, umístěte jej v dostatečné vzdálenosti od míst, kde se vaří,“ popsala.

„Hlásič neumísťujte v prašných a vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, či v prostorách s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů. Hlásič pravidelně udržujte a kontrolujte. Na vybité baterie sám upozorní akustickým signálem,“ doplnila mluvčí.