Po příjezdu jednotek na místo požáru byl celý stroj již v plamenech. „Za pomocí dvou C proudů se podařilo požár během krátké chvíle lokalizovat a zabránit jeho šíření na okolní lesní porost,“ informoval mluvčí hasičů Petr Běhal.
Požár vznikl na lesní cestě z Dolního Žlebu, kde stroj parkoval. Příčina vzplanutí ještě není jasná, šetření pokračovalo i v pondělí ráno. „Naši vyšetřovatelé stanovili předběžnou výši škody na milion korun,“ podotkl Běhal.
Podle mluvčího se požár se obešel bez zranění. Na místě zasahovaly tři hasičské jednotky, profesionálním hasičů ze Šternberka pomáhali jejich dobrovolní kolegové z Bohuňovic a Babic. Kvůli mohutnému dýmu museli hasiči zasahovat v dýchacích maskách.