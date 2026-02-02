Harvestor vzplál na lesní cestě. Hasiči museli mít kvůli hustému dýmu masky

  10:14,  aktualizováno  10:14
Profesionální i dobrovolní hasiči zasahovali v neděli večer u požáru lesního stroje harvestoru ve Šternberku u Dolního Žlebu. Jen díky rychlému zásahu se požár nerozšířil na okolní stromy. Škoda je přes milion korun.
Zaparkovaný lesní stroj z dosud neznámého důvodu zachvátily plameny. (1. února...
Zaparkovaný lesní stroj z dosud neznámého důvodu zachvátily plameny. (1. února 2025) | foto: HZS Olomouckého kraje

Po příjezdu jednotek na místo požáru byl celý stroj již v plamenech. „Za pomocí dvou C proudů se podařilo požár během krátké chvíle lokalizovat a zabránit jeho šíření na okolní lesní porost,“ informoval mluvčí hasičů Petr Běhal.

Požár vznikl na lesní cestě z Dolního Žlebu, kde stroj parkoval. Příčina vzplanutí ještě není jasná, šetření pokračovalo i v pondělí ráno. „Naši vyšetřovatelé stanovili předběžnou výši škody na milion korun,“ podotkl Běhal.

Podle mluvčího se požár se obešel bez zranění. Na místě zasahovaly tři hasičské jednotky, profesionálním hasičů ze Šternberka pomáhali jejich dobrovolní kolegové z Bohuňovic a Babic. Kvůli mohutnému dýmu museli hasiči zasahovat v dýchacích maskách.

