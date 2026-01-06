Hasiči vynesli z hořícího domu seniorku, i přes rychlou pomoc na místě zemřela

  13:00,  aktualizováno  13:00
U požáru rodinného domu v obci Hruška na Prostějovsku zasahovali v úterý kolem poledne hasiči. Z hořícího objektu vynesli vážně zraněnou seniorku, která i přes okamžitou pomoc záchranářů zraněním na místě podlehla. Oheň zasáhl dům v plném rozsahu. Příčiny požáru se vyšetřují.
Požár rodinného domu na Prostějovsku si vyžádal jednu oběť (6. ledna 2026)
Požár rodinného domu na Prostějovsku si vyžádal jednu oběť (6. ledna 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

Obětí požáru byla pětasedmdesátiletá žena. „Ve spolupráci s hasiči zjišťujeme přesné příčiny a okolnosti této tragické události,“ napsala policie na sociální síti X. „I přes veškerou snahu zasahujících svým zraněním na místě podlehla,“ doplnila mluvčí olomouckých hasičů Lucie Balážová.

Hasiči dostali postupně požár pod kontrolu krátce po poledni a zabránili jeho šíření na okolní nemovitosti. Na místě zasahovalo šest jednotek.

Požár rodinného domu na Prostějovsku si vyžádal jednu oběť (6. ledna 2026)

„Vyhledáváme skrytá ohniska v celém objektu a dohašujeme. Využíváme termokamery. Škoda dle odhadu předběžně 5 milionů korun,“ popsala Balážová pár minut po dvanácté hodině.

„Na místě je i náš vyšetřovatel, který bude zjišťovat ve spolupráci s kriminalisty PČR příčinu požáru,“ dodala mluvčí hasičů. Na místě zasahují profi jednotky ze stanice Prostějov, Kojetín a Kroměříž a JSDH Němčice nad Hanou, Klenovice na Hané a Vrchoslavice.

