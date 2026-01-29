Dálnici D46 blokuje požár dálkového autobusu, policie evakuovala 35 lidí

  14:38,  aktualizováno  14:59
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje kolem milionu korun
Požár autobusu na D46 (29. ledna 2026)
Požár autobusu na D46 (29. ledna 2026) | foto: PČR

Požár dálkový autobus zachvátil na 17. kilometru dálnice D46 u Vranovic - Kelčic. Při zásahu záchranných složek byla dálnice nejprve uzavřena v obou směrech, nyní je uzavřen tah směrem na Vyškov, doplnila policie.

Požár dálkového autobusu na D46 (29. ledna 2026)

Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. „Po příjezdu jednotek byl celý autobus v plamenech. Všechny osoby byly ještě před naším příjezdem evakuovány, vše se obešlo bez zranění. Ze stanice Olomouc nyní vyjíždí náhradní autobus k převozu evakuovaných osob,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Běhal.

Hasiči zasahovali v dýchací technice a požár zlikvidovali. „Na místě je také vyšetřovatel příčin požáru, příčina vzniku požáru zatím nebyla stanovena, předběžná výše škody přesáhne jeden milion korun,“ doplnil Běhal.

