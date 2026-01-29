Dálnici D46 blokuje požár dálkového autobusu, policie evakuovala 35 lidí

  14:32,  aktualizováno  14:55
Policisté zasahují u požáru dálkového autobusu na 17. km dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov. Z autobusu evakuovali 35 lidí.
Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026) | foto: HZS Olomouckého kraje

„Dálniční úsek mezi EXIT 21 Prostějov a EXIT 16 Vranovice – Kelčice je v obou směrech uzavřen,“ napsala policie na síti X.

Krátce po půl třetí byl obnoven směr z Vyškova na Prostějov.

„Po příjezdu jednotek byl celý autobus v plamenech. Všechny osoby byly ještě před naším příjezdem evakuovány, vše se obešlo bez zranění. Ze stanice Olomouc nyní vyjíždí náhradní autobus k převozu evakuovaných osob,“ informoval mluvčí hasičů Petr Běhal.

Škoda se pohybuje kolem milionu korun. Na místě zasahují čtyři jednotky hasičů. „Hasiči zasahují v dýchací technice a požár likvidují za pomocí třech C proudů. Na místě je také vyšetřovatel příčin požáru, příčina vzniku požáru zatím nebyla stanovena,“ dodal mluvčí.

