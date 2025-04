Jeseník nabízí dotaci i návod na stavbu plotů, které ničila povodeň

Radnice v Jeseníku lidem zároveň poskytuje i návod, jak ideálně postupovat.

„Tento dokument má pomoci stavebníkům zorientovat se v tom, jak navrhnout nové oplocení, aby nejen splňovalo praktickou funkci, ale zároveň esteticky zapadalo do prostředí a nerušilo charakter našich ulic,“ sděluje mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová.

Manuál nabízí doporučení, která vedou k příjemnému a přehlednému uličnímu prostředí. Klade důraz na částečnou průhlednost, přiměřenou výšku, střídmé materiály jako dřevo, ocel nebo nízké gabiony a rovněž podporuje začlenění zeleně.

Ideální výška oplocení by se měla pohybovat mezi 1,4 až 1,6 metru nad úrovní terénu. Plot by neměl působit jako bariéra, naopak by se měl stát přirozenou součástí ulice.

Volba materiálů a barevnost by měly být v souladu s domem a okolní zástavbou.

„Doporučujeme volit základní materiály jako dřevo či ocel a barevně jemné, neutrální tóny a přírodní vzhled. Výrazné barvy mohou působit rušivě a kazit celkový vizuální dojem,“ píše se v manuálu.

Město připomíná, že oplocení lze řešit i jen za použití vegetace, například hustě vysázenou řadou habrů.

„Tento druh oplocení je bezkonkurenčně nejuniverzálnější. Má velmi pozitivní dopad na kvalitu prostředí. Dobrým řešením může být také použití přiměřeně vysoké gabionové zdi v kombinaci s popínavými rostlinami,“ doporučuje manuál.

„Nejde o závazné nařízení, ale o praktický a inspirativní návod. Věříme, že díky tomu se podaří sladit soukromý zájem občanů s péčí o veřejný prostor tak, aby bylo naše město příjemným, esteticky hodnotným místem,“ podotýká radní Tomáš Vlazlo (Jeseník srdcem).

Jako konkrétní pomoc město připravuje možnost získat dotaci až do výše 30 tisíc korun na obnovu plotu, který sousedí s veřejným prostranstvím, a to za předpokladu, že se bude řídit doporučeními z manuálu. Tato podpora bude financována z výtěžku sbírky Nadace VIA a rozpočtu města.

„Každá žádost bude posuzována individuálně, a to za přímé spolupráce s městským architektem. Dotace bude možné čerpat i zpětně na výdaje vzniklé od doby povodně,“ doplňuje radní.

27. září 2024