Poslankyně Naiclerová marně žalovala večerník za slova o udávání

„Autor článků objektivně a nezkresleně informoval o průběhu zasedání zastupitelstva. Zveřejněné výroky odpovídaly výrokům zastupitelů,“ odůvodnila verdikt soudkyně Dana Malechová.

Žalobkyně podle ní sama přiznala, že nepříznivé výroky jí dělají reklamu, což jí pomohlo z nevolitelné pozice kandidátky ke zvolení do Poslanecké sněmovny.

Naiclerová se prostřednictvím svého advokáta odvolá ke Krajskému soudu v Brně. „Rozhodně nesouhlasím s rozsudkem a trvám na původním znění naší žaloby,“ zdůraznila.

Poslankyně vyčíslila újmu na 200 tisíc

Po večerníku požadovala omluvu v rozsahu jedné strany se svou fotografií. Dále jí měl list vyplatit 200 tisíc korun jako zadostiučinění.

Advokát Naiclerové Martin Začal na rozdíl od soudkyně tvrdí, že výroky zasahují do osobní sféry poslankyně. Podle něj není Prostějovský večerník důvěryhodný.

„Je to typ média, které zajímá pouze zisk a politické zájmy jeho sponzorů, nikoliv demokratické hodnoty a svoboda slova,“ prohlásil.

Proti tomuto se ale ohradil právní zástupce večerníku Jan Holas. „Bráníme se nařčení, že pracujeme na politickou objednávku. Prostějovský večerník nikomu nestraní,“ řekl.

Podle něj je nutno na poslankyni a zastupitelku Naiclerovou pohlížet optikou politika, který musí snést vyšší míru kritiky. „Ani jedním z článků nemohla být žalobkyně poškozena, právě naopak. Její politická kariéra akcelerovala a díky kroužkování se stala poslankyní,“ zdůraznil.

Expresivní výrazy použili už zastupitelé

Holas narážel také na to, že to byli prostějovští zastupitelé, kteří v souvislosti s ní expresivní výrazy použili. Autor článků je podle něj pouze převzal. „Pokud je někdo označen za udavače, měl by se bránit přímo u zdroje, nikoliv u dalšího stupně, tedy u média,“ vysvětlil Holas.

Advokát Naiclerové má naopak za to, že soud rozhodl nesprávně. Judikatura jednoznačně říká, že za převzaté výroky nese odpovědnost vydavatel. Jsem přesvědčen, že odvolací soud tento nesprávný rozsudek změní,“ vyjádřil se Začal.

Naiclerová je známá protikorupční aktivistka. Před časem například upozornila na problémy ve financování prostějovského hokeje, který podporuje město. Po jejím tlaku podalo město žalobu na tehdejšího předsedu klubu, který byl poté odsouzen.

Rovněž zjistila, že magistrát nesplnil dotační podmínky při žádosti o dotaci na výstavbu komunitního domu na Sušilově ulici, a proto město o dotaci přišlo. V roce 2019 neznámý pachatel polil její auto barvou. Nadační fond proti korupci udělil Haně Naiclerové Cenu za dovahu.