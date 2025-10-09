Končící poslanci budou mít práce dost. Od vedení kavárny po rektorskou židli

„Neměl jsem plán B, jinak bych ani nemohl dávat do kampaně veškerou energii. Mám v Olomouci kavárnu, tak se chvilku budu věnovat jí. Jinak se mi sešlo víc pracovních nabídek, musím je vyhodnotit,“ řekl Karel Smetana (KDU-ČSL).
Před nástupem do Sněmovny působil jako ředitel Arcibiskupského zámeckého vinařství v Kroměříži, tam už se ale vracet nebude.
Výsledky - Olomoucký kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Moravské zemské hnutí
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Hnutí občanů a podnikatelů
Jasný Signál Nezávislých
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Levice
V minulosti byl členem zastupitelstva v malé obci Haňovice, kde žije, a nevylučuje, že by se zde či v nedaleké Litovli opět zapojil do politiky.
„Každopádně ani teď z politiky neodcházím, budu se dál věnovat záležitostem regionu, kde jsem se snažil i po dobu mandátu pomáhat starostům. Kontakty pořád mám napříč politickým spektrem,“ dodává končící poslanec, jenž byl po sečtení hlasů za SPOLU první pod čarou.
Domů se chodil jen vyspat
Druhým náhradníkem za koalici je Martin Major (ODS) z Olomouce. „Posledního půl roku jsem se chodil domů jen vyspat, pořád jsme byli někde s kampaní. Dám se dohromady a něco vymyslím,“ říká a nevylučuje, že by mohl usilovat o návrat na olomouckou radnici. Čtyři volební období byl náměstkem primátora, osm měsíců i primátorem.
Sněmovnu opouští rovněž Tomáš Müller (STAN), bývalý letitý starosta Nové Hradečné ležící pod kopcem Bradlo. Nyní není ani v zastupitelstvu.
„Nechtěl jsem kumulovat funkce. Teď si užívám toho, že jsem po 25 letech víceméně skončil v politice, je to určitá úleva, i když za měsíc mi to možná bude chybět. Trochu jsem s tím počítal, protože své zvolení jsem viděl tak 50 na 50. Vzali to mladí, přeju jim vše nejlepší, lidé to tak chtěli, beru to,“ komentuje výsledky.
Spolu s Hanou Naiclerovou kandidovali za STAN na prvních dvou místech, avšak mandát získala třetí Zdena Kašparová. „Mám nějaké nabídky práce, tento týden se pro některou z nich rozhodnu. Působil jsem v hospodářském výboru, měl jsem na starosti energetiku, může to být i v této oblasti,“ hlásí Müller.
Naiclerová na dotazy redakce nereagovala. Dlouhodobě se ovšem věnuje ekonomickému, daňovému a účetnímu poradenství od drobných podnikatelů po velké firmy.
Starosta a náměstek hejtmana
Končící zástupce ANO Bohuslav Hudec byl poslancem jen krátce. Stal se jím letos v lednu jakožto náhradník za zesnulého stranického kolegu Milana Ferance.
I bez poslancování má ale Hudec práce v politice víc než dost, protože je náměstkem hejtmana pro dotace a dopravu a také starostou Rapotína na Šumpersku. Předsedá i Svazku obcí údolí Desné.
Jediným z končících poslanců, který už mandát neobhajoval, je Michael Kohajda, jehož do Sněmovny za SPOLU navrhli lidovci. V lednu ho Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci zvolil rektorem, úřadu se ujal v květnu. Kohajda je od roku 2014 zastupitelem Šumperka.