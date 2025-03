Veřejnou dopravu na zavolanou otestuje i Šumperk, kraj už vytipoval další místa

V chytrém telefonu si kdykoli během dne objednali za dvacet korun mikrobus a zakrátko se dostali, kam potřebovali, aniž by museli čekat na linkový autobus. Tak vypadal testovací provoz takzvané poptávkové dopravy, který si na podzim vyzkoušeli lidé z Přerovska.

Devítimístná dodávka začala v Lipníku nad Bečvou a okolních obcích Týn nad Bečvou, Dolní Újezd, Veselíčko a Bohuslávky jezdit na zkoušku jako první v kraji loni v září. Mikrobus obsluhoval region ve všední dny od 7 do 19 hodin, zastavoval na virtuálních zastávkách, jichž bylo v oblasti přibližně šedesát. Rozmístěné byly tak, aby to k nim měli cestující zpravidla padesát až sedmdesát metrů.

„Služba byla užitečná, v téměř libovolnou dobu se lidé mohli dostat do Lipníku nebo zpět, to bylo fajn. I cenově byla jízda velmi přijatelná. Jen nakonec jezdil mikrobus pouze asi tři měsíce, což byla krátká doba, původně to mělo být zhruba půl roku,“ hodnotí starosta Dolního Újezdu Zdislav Ház (KDU-ČSL).

Lidem podle něj nějaký čas trvá, než si na novinku zvyknou. Vychází i ze zkušenosti s provozem obecního mikrobusu Dolňáček určeného školním dětem a seniorům, který si cestující také nejdřív hledali pomalu. Teď už jezdí několik let.

„Pokud by se kraj rozhodl poptávkovou dopravu zavádět, podobné možnosti bychom se nebránili. Záleží, jak by to bylo začleněné do částky, kterou platíme krajskému koordinátorovi dopravy, protože by se to zřejmě nějak promítlo,“ uvažuje Ház.

Nyní je mikrobus objednáván přes mobilní aplikaci či telefonicky oficiálně taxislužbou. Změnu má přinést novela silničního zákona, jež teď čeká na schválení Poslaneckou sněmovnou. „Počítám s tím, že začne platit od července,“ předeslal ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Nejčastěji jezdily rodiny s kočárky a senioři

Jeho ministerstvo vyzdvihuje, že obce a kraje budou moci zajišťovat cílené dopravní služby ušité na míru potřebám cestujících. Namísto klasických autobusů s běžnými trasami a zastávkami budou samosprávy moci pružně reagovat na aktuální potřeby lidí.

„Přeprava bude probíhat na základě objednávek, a to jak mezi běžnými zastávkami, tak předem určenými nástupními místy. Využívána budou vozidla od osobních až po autobusy a licence bude vydávána pro určitou územní oblast, nikoliv trasu,“ vysvětlil Kupka s tím, že vzniká prostor pro vytváření nových objednávkových aplikací.

V Olomouckém kraji lidé objednávali jízdy v aplikaci FlexOK dodané společností Citya. Mezi cestujícími podle dat převládaly mladé rodiny s dětmi převážející i kočárky a též senioři.

Spádovou oblastí byl Lipník, jako nejčastěji využívané spojení zaznamenali správci trasu mezi Bohuslávkami a Týnem nad Bečvou. Měsíčně firma evidovala stovky obsazených sedadel, aplikaci si stáhly desítky lidí.

„Obecně ale v místě panovalo o službě velmi slabé povědomí, což bylo způsobeno specifickým časem mezi volbami, kdy se měnilo vedení kraje a kompetence. Běžně taková služba dokáže odvézt jedním vozidlem nižší tisíce cestujících měsíčně, čehož dosahujeme třeba v Říčanech u Prahy po dvou letech provozu,“ uvedl ředitel Citya Dominik Janík.

Také on výsledný čtvrtrok pilotního provozu označil za příliš krátký čas, potřeba by byla doba nejméně od šesti do dvanácti měsíců.

Konec prázdných autobusů a lehčí shánění řidičů

I tak hejtmanství, jež si vozidlo s řidičem objednávalo u dopravce Arriva, považuje výstupy za užitečné.

„Poptávková doprava byla spuštěna v pilotním provozu proto, aby se v první řadě otestoval zájem cestujících a celkové fungování v uzavřeném regionu,“ sdělila mluvčí hejtmanství Vladimíra Hacsiková.

„Z vyhodnocení vyplynuly cenné poznatky, které v případě legislativní opory a rozhodnutí vedení kraje, že se vydáme touto cestou, určitě uplatníme. V regionu již máme vytipovaná místa k případnému zavedení tohoto typu dopravy,“ dodala. Studie zvažuje mimo jiné Mohelnicko, Konicko, okolí Šternberku či Bouzova.

„Právě místa, kde je slabá obslužnost, řídké osídlení nebo lidé trpí dopravní chudobou, jsou pro spuštění poptávkové dopravy nejlepší,“ podotkl Janík.

Ministr Kupka jako přínos zmínil, že autobusy už tak nebudou „vozit vzduch“ a kraje, jež regionální dopravu zajišťují, na jejich provoz nebudou tolik doplácet ze svých rozpočtů. Výhodou je i snadnější shánění řidičů, jelikož pro devítimístné mikrobusy stačí mít základní skupinu B jako pro běžné osobní auto.

Službu si mohou objednat i samosprávy, objevit se má ještě před přijetím novely na zkoušku například v Šumperku.