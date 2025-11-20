Po hádce se žena otočila na partnera a kuchyňským nožem ho bodla. Mladík útok svojí partnerky přežil jen díky urgentnímu lékařskému ošetření.
Incident se odehrál v úterý ráno, policisté přijali oznámení zhruba v 6:30. „Policejní hlídka dorazila na místo vzápětí. Zraněný muž policistům sdělil, že jej měl neznámý útočník před domem napadnout nožem poté, co mu odmítl dát cigaretu,“ řekl policejní mluvčí Libor Hejtman.
Toto tvrzení se ale policistům nezdálo, a tak na místo dorazila kriminálka. „Okresní kriminalisté prohlédli byt zraněného muže, ve kterém našli stopy po hádce a krev. Nato přivolali krajské kriminalisty, kteří si případ převzali,“ informoval Hejtman.
Třetí vražedný útok v Olomouckém kraji za poslední týden. Žena pobodala partnera
Muže mezitím převezla záchranná služba do Fakultní nemocnice v Olomouci. „Kriminalisté následně zjistili, že muž v bytě bydlel se svou o třináct let starší partnerkou. Dalším shromažďováním poznatků a vyhodnocováním stop kriminalisté došli k závěru, že za útokem na muže stojí právě jeho přítelkyně,“ poznamenal Hejtman.
Kriminalisté podezřelou vypátrali a zadrželi ještě během dopoledne. Žena se k činu doznala. „Ke smrti poškozeného nedošlo jen díky urgentnímu lékařskému ošetření,“ konstatoval policejní mluvčí.
Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí ženy do vazby. Ženě hrozí za pokus o vraždu trest odnětí svobody na deset až osmnáct let.