Důvěřivce obrala o miliony. Podvodnici z Ostravska dopadli na Tenerife

„Od ledna 2022 do června 2023 připravila poškozené o 16,5 milionů korun. Dalších bezmála 8,5 milionu se pokusila získat formou žádostí o úvěry, ale tyto jí banky zamítly. Žena byla zadržena na španělském ostrově Tenerife,“ informoval olomoucký policejní mluvčí Libor Hejtman.

Poprvé se krajští kriminalisté s ženou setkali v polovině června 2023, kdy ji obvinili ze tří trestných činů, mimo jiné z podvodu. V té době ženě hrozil trest od pěti do 10 let.

Kriminalisté tehdy ženu obvinili, že od ledna 2022 do dubna 2023 na území České republiky, převážně v Havířově, Ostravě a Olomouci podvodem získala od 35 fyzických a právnických osob přes 3 miliony korun a o další 2 miliony se je pokusila připravit.

„Žena nejprve neoprávněně získala přístup do e-mailových schránek osob. Následně si sjednávala virtuální E-SIM karty na poškozené. Poté se jí podařilo získat přístup do internetového bankovnictví poškozených, kterým jednak odcizila finanční prostředky, ale hlavně si na ně brala úvěry,“ popsal Hejtman.

Olomoučtí kriminalisté společně s ostravskými kolegy ženu 13. června 2023 vypátrali, obvinili a soudce ji tehdy poslal do vazby. Z ní ji později na žádost jejího obhájce podmíněně propustili.

Hrozba vyššího trestu přivedla ženu k útěku do zahraničí

V průběhu vyšetřování olomoučtí kriminalisté zjistili, že žena má na svědomí více skutků. V dubnu 2024 jí doručili rozšíření trestního stíhání. Jednalo se o období od srpna 2022 do června 2023.

Přibylo dalších 75 poškozených se škodou bezmála 13,5 milionu korun plus dalších 6,5 milionů korun coby úvěry, které jí banky zamítly. Žena poté byla ohrožena vyšší trestní sazbou, a to vězením na osm až 12 let.

Na to reagovala opuštěním České republiky. „Krajští kriminalisté ve spolupráci s kolegy z národní jednotky cíleného pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR ženu vypátrali na ostrově Tenerife, kde byla zadržena a následně eskortována do České republiky. V současné době je ve vazbě,“ řekl Hejtman.

Obviněná žena nebyla v minulosti trestně stíhána. „Téměř všechny peníze stihla utratit, například v internetových sázkových portálech, za služby spojené s bydlením v zahraničí, ale také za drogy,“ poukázal mluvčí.

„Obviněné ženě hrozí za zvlášť závažný zločin neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, dále za zločin podvod spáchaný zčásti dílem dokonaným a zčásti dílem ve stadiu pokusu a za zločin neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací trest odnětí svobody na osm až 12 let,“ řekl Hejtman.

Na počátku tohoto případu se ženě podařilo získat seznam e-mailových adres včetně jejich hesel. „Doporučujeme lidem, aby si nastavili dvoufázové ověření přístupu do svých účtů. Dále aby pravidelně měnili přístupová hesla. Tato hesla by měla být dostatečně silná a zároveň jedinečná. Nepoužívejte stejné heslo pro přihlášení k různým účtům a službám,“ upozornil Hejtman.