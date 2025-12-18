Podvodníci nabízejí lístky na zápas Slavie s Barcelonou, muž přišel o 22 tisíc

Velkého zájmu o jeden z vrcholů tuzemské fotbalové sezony, lednový zápas pražské Slavie se španělskou Barcelonou v Lize mistrů, už zneužívají podvodníci. Naletěl jim muž ze Šumperska, který si chtěl koupit vstupenky s velkou slevou, jenže po platbě předem údajný prodávající přestal komunikovat.

„Muž ve středu zareagoval na inzertních internetových stránkách na nabídku vstupenek na fotbalový zápas SK Slavia Praha vs. FC Barcelona, který proběhne 21. ledna. Prodávající nabízel jednu vstupenku za 7 200 korun,“ uvedl policejní mluvčí Jaroslav Herzán.

V oficiálním prodeji je přitom základní cena vstupenky kupované samostatně jen na zmíněný zápas v nejdražší standardní kategorii A 3 900 korun, v levnějších kategoriích B a Tribuna sever 3 200 korun. Nejméně stojí lístky v kategorii C, a to 2 500 korun. Uplatnit lze nicméně slevy například pro členy fanklubu, studenty nebo seniory.

Muž se domluvil na nákupu čtyř vstupenek, a to dokonce za „sníženou“ cenu, převodem proto nakonec poslal 22 tisíc. V tu chvíli však komunikace ze strany prodávajícího ustala. Podvedený proto následně vyrazil vše ohlásit.

„Policisté zahájili úkony trestního řízení pro přečin podvodu, za což pachateli hrozí v krajním případě až dvouletý pobyt za mřížemi,“ sdělil Herzán.

Policie varuje, že vzhledem k velkému zájmu o zmíněné fotbalové utkání je pravděpodobné, že podobných podvodů bude přibývat. Lidé by proto měli vstupenky nakupovat pouze u ověřených prodejců.

