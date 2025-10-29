Policisté stíhají devatenáctiletého chlapce pro zvlášť závažný zločin vraždy. Stala se v pátek 24. října 2025 po 23. hodině, kdy policisté přijali oznámení na tísňovou linku z jednoho z hranických bytů.
Vyjeli ke čtyřiačtyřicetiletému muži, který byl zabit při rodinné oslavě narozenin. Jako zbraň policisté označili dlouhý nůž, kterým se předtím krájel narozeninový dort.
Útočil nevlastní syn oběti, který se ke všemu přiznal. Za vraždu mu nyní hrozí 10-18 let vězení.
Podle vedoucího odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje Jana Lisického v tomto případě nejde o typickou vraždu. „Vzhledem k okolnostem jsme poprvé v mé dosavadní kariéře nepodali na člověka obviněného z vraždy podnět státnímu zástupci na vzetí do vazby. Neshledali jsme pro to důvod, vyšetřován bude na svobodě,“ řekl Lisický.
Kriminalisté uvedli, že s největší pravděpodobností bude trestný čin překvalifikován na zabití, kdy bude chlapci hrozit 3 až 10 let.
„Hoch není svému okolí nebezpečný. Ke všemu se přiznal a svého činu lituje. V tu chvíli se bál o svůj život i život své maminky a babičky, které jeho otčím napadal, proto se rozhodl jednat,“ uvedl Lisický.
Oba byli cizinci
Hoch, který vraždil, byl stejně jako jeho otčím cizinec. Na území České republiky měli povolený dočasný legální pobyt.
Muž však od rodiny odešel a chlapec, který dosud úspěšně v republice studoval maturitní obor, musel studií nechat a rodinu, která se po odchodu jeho otčíma dostala do potíží, živit.
Ačkoliv byl sám nemocný, postižený a trpěl řadou nemocí, kvůli kterým musel být pod neustálým dohledem lékaře, svého úkolu živit rodinu se po odchodu otce zhostil s odhodláním.
„Bohužel tento otčím neustále brutálně terorizoval svou bývalou manželku, chlapcovu matku, jeho babičku i jeho samého, v alkoholovém opojení byl násilný a agresivní a páchal na všech členech rodiny domácí násilí. K tomu došlo i při samotné oslavě narozenin,“ přiblížil Lisický.
Chlapec, který se tak při agresivním počínání bál o zdraví svoje i své rodiny, jednal. Vzal velký nůž, který ležel na stole, a otčíma bodl do lopatky tak nešťastně, že muž na místě zemřel.
Útočník se po příjezdu policie ke všemu přiznal. I ostatní kriminalisté naznali, že se nejedná o typickou vraždu a že za ní stojí smutný příběh, který musel chlapec zažívat.
Podle policistů slavilo narozeniny dítě, společný potomek chlapcova otčíma a jeho matky. Proto se otčím účastnil oslavy, i když už rodinu opustil a našel si jinou ženu v jiném státě. Na oslavě se podle kriminalistů muž opil a začal rodinu napadat.
Jednal pod vlivem strachu, míní kriminalisté
Mladík váží kolem 50 kilogramů, takže se svému otčímovi fyzicky nemohl rovnat. Jednal tak podle kriminalistů pod vlivem strachu, kdy byl otčímovým výstupem vyděšený a reagoval na jeho teror vůči zbytku rodiny. Chlapec sám býval otčímem často napadán, býval jím bit, přitom mohl za každé napadení zaplatit životem.
„Mimo jiné trpí chorobou hemofilií a jakékoliv zranění může vést k tomu, že hoch vykrvácí. Přesto zažíval toto opakované násilí,“ doplnil Lisický.
Kriminalisté se shodli, že mladík se dopustil usmrcení jiného člověka, jenže pro zvlášť zavrženíhodné jednání poškozeného, kdy jsou pohnutky oběti naprosto pochopitelné. „Neútočil v úmyslu usmrtit, ale chránit sebe a své blízké před napadáním, urážkami, týráním permanentně opilého muže,“ uvedl Lisický.
V Olomouckém kraji se letos jedná již o devátou vraždu.