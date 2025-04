Kyselé pivo by hospodskému dřív vylili na hlavu. Dnes chtějí pivaři ochutnávat

„Já vždycky říkám, že Velikonocemi začíná sezona. Zelený čtvrtek táhne, to u nás furt naléváme jen zelenou a nosíme zelené pivo,“ podotýká Jadrníček.

Populárního zeleného piva letos v Náměšti uvařili na čtyři tisíce litrů, podobnou várku má i neméně oblíbený malinový sour. „Je to taková naše letní edice, loni jsme ji vařili poprvé, udělali jsme dva tisíce litrů. Letos to zdvojnásobíme,“ plánuje Jadrníček.

„Je to malinový kyseláč, devítka. Dost kyselá, ale v létě úplně ideální pití. Ovocná piva jsou trend dnešní doby, kterému se chceme přizpůsobovat. Nejsou tak hutná jako klasická jedenáctka, což je ideální právě třeba pro cyklisty,“ míní pivovarník.

Sour malina se v pivovaru Jadrníček těší velké oblibě.

Boom s ovocnými pivy se rozmohl teprve nedávno. „Jestli jsou populární? Úplně, totálně. Ležáky jsou stále prim. Sedmdesát procent naší produkce, jsou ležáky, ale sílu ochucených piv nelze ignorovat. A to jak v alko, tak nealko verzi,“ povídá Jadrníček.

V nealko verzi nabízí zajímavou kombinaci mango, malina. „Chtěli jsme se odlišit. Nejznámější ovocné nealko pivo je od značky Birell, která má pomelo grep. Mango je takové hořčejší a malina to krásně zjemňuje. Takže když se napijete, cítíte lehkou hořkost, ale pak to krásně vyváží ta malina. Zkoušeli jsme více variant, ale mango je neobvyklé a nám v pivovaru všem chutnalo,“ přibližuje Jadrníček.

Nápadů na další ovocné speciály má prý spoustu. Uvažuje nad angreštem či černým rybízem. „Ale vstupní náklady jsou poměrně velké, navíc vždy je důležitá čerstvost ovoce. Každopádně těch nápadů, co máme...,“ mávne rukou. Trend ovocných piv podle Jadrníčka přichází z ciziny a generační obměny pivařů.

„Už to není tak, že sem přijdou štamgasti, kteří vypijí osm deset ležáků. Takoví už začínají mizet. Přichází k nám noví, mladší zákazníci. Ti jsou více otevřeni trhu, cestují a ochutnávají piva v zahraničí. Jeden byl v Belgii, druhý v Americe, třetí támhle a teď si všichni chtějí dát v Česku pivo, které ochutnali na dovolené. Kdybych před osmi lety uvařil kyselé pivo, tak mi ho štamgasti vylijí na hlavu!“ směje se Jadrníček.

„Trh se mění, musíte se přizpůsobit. Už to není o tom, že jdete do hospody a sedíte u jednoho druhu. Zákazníci chtějí ochutnávat. Chtějí mít sedm druhů piv a zkoušet – ovocná piva, ležáky a silné speciály. I proto se teď tak moc daří různým pivotékám,“ zamýšlí se dál nad důvody rostoucí obliby ovocných piv.

Vaří borůvkové pivo i osmičku pro kombajnisty

S „Jadrošovou krčmou“ expandoval i do olomouckého Neředína. Náměšťské pivo ovšem mohou lidé ochutnat i v Prostějově, Brně, ale také v polském Krakově či na Slovensku. „Dnes naše pivo dodáváme zhruba do třiceti provozoven,“ počítá Jadrníček.

„V olomoucké pobočce máme jinou klientelu. Tam je to postavené na tom, že lidé chtějí zkusit něco jiného. Většina olomouckých hospod totiž nabízí dokola tři stejné značky. Takže se stává, že když přijedou k našim stálým zákazníkům známí, vezmou je k nám, aby ochutnali zase něco jiného,“ říká Jadrníček.

Sedmadvacetiletý Luboš Jadrníček, jeden ze spolumajitelů oceňovaného Pivovaru Jadrníček v Náměšti na Hané nedaleko Olomouce (2020)

Ale máme i takové zákazníky, kteří ráno sednou na kolo, dojedou k nám do Náměště a večer svůj výlet zakončí zase u našeho piva v Olomouci,“ těší Jadrníčka, který už 15. dubna chystá otevírání letních předzahrádek.

Pivovar v Náměšti na Hané se stal u cyklistů populárním i díky skvělé lokalitě. „Jednak tu v Náměšti máme zámek, ale hlavně jsme takovým průsečíkem mezi Prostějovem, Olomoucí, Litovelskem a Bouzovskem. Je to kousek na hrad Bouzov, kousek do Čech pod Kosířem. Navíc dnes, v době elektrokol, už toho cyklisté najezdí mnohem více,“ přemítá Jadrníček.

Celkový výstav piva v jeho pivovaru činí 1 700 hektolitrů za rok a višňové, zelené a mangové pivo zdaleka nejsou jedinými speciály. „Na Valentýna a MDŽ děláme borůvkový speciál. Zase, ať je to něco jiného. Ať partner přinese večer místo čokolády lahvinku borůvkového speciálu. Ten je u nás taky velmi oblíbený,“ tvrdí Jadrníček.

A na své si přijdou i kombajnisté. V pivovaru Jadrníček každoročně vaří takzvaného Kombajnistu, což je osmistupňové pivo. „Vždy narážíme v červenci se začátkem žní. Kombajnisti dosečou na poli a vždy u nás berou bečky, aby si po směně dali lehké pivo. Je to skoro jako limonáda, takže člověk, když si dá jednoho Kombajnistu, může za chvíli řídit,“ popisuje Jadrníček.

V letním období má na čepu až sedm druhů piv. „A v lednici pak nějaké další speciály,“ dodává Jadrníček. Když v roce 2014 otevřel v Náměšti první pobočku, nečekal, že se zejména u cyklistů stane tak vyhledávaným místem.

„Vše vykrystalizovalo postupně. Člověk nevěděl, jak to bude fungovat. Původní motivace jen byla, vařit si vlastní pivo. Jasně, tušili jsme, že zdejší zámek může nějaké turisty přilákat, ale takovýto turistický zájem jsme nečekali. Gradovalo to postupně s tím, jak se do povědomí šíří i naše značka. Pivní turistika je evidentně na vzestupu. Která jiná turistika než pivní, by měla v Česku růst?“ ptá se Jadrníček se smíchem.