Petříkov řeší, kam s auty turistů. Horskou osadu snadno ucpou i v létě

V horském údolí s úzkou cestou je velký nedostatek míst k odstavení aut. Turisté tak často parkují, kde se dá, a vozy zasahují do úzké cesty, po které už potom další auto neprojede. Před osadou je sice odstavná plocha, jenže vzhledem ke vzdálenosti od obce se tam lidem moc parkovat nechce.

Přitom Petříkov je ideálním východiskem jak v zimě pro běžkaře, tak v létě pro pěší turisty.

„Bylo by to jednoduché, kdyby návštěvníci respektovali značku obytná zóna. Ta jasně říká, že se zde mimo parkovací plochy nesmí parkovat. Jenže to nikdo nedodržoval,“ říká Roušal.

V zimě tam policie za víkend řešila i třicet přestupků a zastupitelům Ostružné došla trpělivost. V únoru nechala obec na okraji Petříkova po dohodě s policií umístit závoru doplněnou zákazovou značkou. Lidé, kteří v Petříkově nebydlí nebo tam nepodnikají, měli své vozy nechat na odstavné ploše před osadou.

Jenže na letní turistickou sezonu se se závorou nepočítá. Léto sice nikdy nebylo tak frekventované, jenže covid vše změnil a odborníci z oblasti cestovního ruchu očekávají v Jeseníkách v létě obdobný nápor jako loni.

„Petříkov je z pohledu dopravy zřejmě nejproblematičtější místo v Jeseníkách a především kvůli turistice je potřeba dopravu vyřešit,“ souhlasí také šéf Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak. Podle něj sdružení může s řešením dopravy v osadě pomoci analýzami či hledáním zdrojů.

Starosta: Lidé snad mohou dojít pár set metrů

Jaký bude režim v letních měsících, není zatím jasné. „I léto je potřeba řešit, může být stejně frekventované jako zima,“ říká třeba majitel areálu Ski Petříkov Robert Kolář.

Podnikatelé se spolu s dalšími obyvateli obce snaží připravit model, jenž by mohl fungovat nejen v létě, ale celoročně.

„Shodli jsme se, že závora je z dlouhodobého hlediska nevyhovující řešení, nepůsobí to dobře na návštěvníky. Značku obytná zóna řidiči nerespektují, takže podle nás by bylo dobré nahradit ji zákazem stání. Ta je jasná každému,“ říká Kolář.

Podle něj by lidé měli nechat svá auta před Petříkovem. „Pro turisty jsou to odtud do Petříkova jen stovky metrů, takže to bez problémů zvládnou, a stejně by to mohlo fungovat i v zimě pro běžkaře, kteří už od parkoviště mohou vyrazit na lyžích,“ míní Kolář.

Ani místní nemají jednotný názor

Zdejší podnikatelé v cestovním ruchu se také s obcí baví o možnosti informovat o volných parkovacích místech u jednotlivých zařízení na informační ceduli před obcí.

„Když nejsou ubytovací kapacity plné, místa se najdou a takhle by bylo možné je využít,“ vysvětluje.

Starosta Ostružné ale upozorňuje, že změnit značení u silnice není jednoduché, protože vyžaduje souhlas policie.

„Navíc Petříkov je rozdělený. Někteří si přejí, aby tam návštěvníci mohli normálně jezdit, jiní zase ne. Najít kompromis, který by vyhovoval většině, bude těžké,“ uvědomuje si starosta. Přesto chce se zástupci Petříkova znovu jednat o možných variantách.